Путин и Нетаняху проведоха телефонен разговор

Лидерите обсъдиха прилагането на примирието между Израел и Хамас, съобщи Кремъл.

Руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху са разговаряли по телефона преди гласуването в Съвета за сигурност на ООН за разполагането на миротворци в Газа.

Кремъл съобщи в събота, че „е проведен задълбочен обмен на мнения относно ситуацията в Близкия изток, включително развитието на събитията в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и обмена на задържани лица“. Лидерите обсъдиха също така ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия.

Офисът на Нетаняху публикува по-кратко изявление, в което се посочва, че израелският премиер и руският президент са обсъдили „регионални въпроси“.

По-рано този месец САЩ разпространиха предложение за резолюция, която разрешава разполагането на Международните сили за стабилизация (ISF) в Газа за период от най-малко две години и призовава за създаването на т.нар. Съвет за мир като преходен управляващ орган. В петък Египет, Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Йордания, Турция, Пакистан и Индонезия публикуваха съвместна декларация в подкрепа на американското предложение.

Москва представи алтернативно предложение, с което възлага на генералния секретар на ООН да изготви варианти за изпълнение на мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Руската мисия критикува американския план за липса на „инструменти за надзор и контрол“ над стабилизационните сили и за това, че не споменава решението за две държави. Тя заяви, че „само един наистина равноправен и приобщаващ подход“ може да гарантира мира.

Очаква се и двете предложения да бъдат подложени на гласуване в понеделник.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares