Путин: Готови сме за мирни преговори

Отговор на Президента на Русия В.Путин на въпрос по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност

Въпрос: 28-точковият мирен план на Тръмп за украинската криза в момента се обсъжда активно по целия свят. Бихте ли изразили позицията си по този план и как това се свързва с неотдавнашните Ви преговори с Тръмп в Аляска?

Мирният план на Президента Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна беше обсъден преди срещата в Аляска и по време на това предварително обсъждане американската страна ни помоли да направим определени компромиси и, както се изразиха, да проявим гъвкавост.

Смисълът на срещата в Аляска, основната цел на срещата в Аляска беше, че по време на преговорите в Анкъридж потвърдихме, че въпреки определени сложни въпроси и трудности, все пак сме съгласни с тези предложения и сме готови да проявим предложената ни гъвкавост.

По всички тези въпроси ние подробно информирахме всички наши приятели и партньори от Глобалния Юг, включително Китайската Народна Република, Индия, Корейската Народно-демократична Република, Южна Африка, Бразилия и много други страни, включително страните от ОДКС, разбира се. Всички наши приятели и партньори, искам да подчертая това – всеки един от тях – всички подкрепиха тези потенциални споразумения.

Въпреки това, виждаме известна пауза от американска страна след преговорите в Аляска и знаем, че това се дължи на фактическото отхвърляне от страна на Украйна на предложения от Президента Тръмп план за мирно уреждане. Смятам, че точно затова се появи новата му версия, по същество модернизиран план от 28 точки.

Имаме този текст, получихме го чрез съществуващите канали за взаимодействие с американската администрация. Смятам, че той би могъл да послужи и като основа за окончателно мирно уреждане, но този текст не е обсъждан съществено с нас. И мога да предположа защо.

Смятам, че причината е същата: Администрацията на САЩ досега не е успяла да осигури съгласието от украинската страна, Украйна е против. Очевидно Украйна и нейните европейски съюзници все още са обзети от илюзията и мечтаят да нанесат стратегическо поражение на Русия на бойното поле. Мисля, че тази позиция не се основава толкова на липса на компетентност – няма да обсъждам този аспект на въпроса сега. Но най-вероятно тази позиция произтича от липсата на обективна информация за реалното състояние на нещата на бойното поле. <…>

Както съм казвал много пъти преди, ние сме готови и за мирни преговори, и за мирно разрешаване на проблемите. Това обаче, разбира се, изисква съществено обсъждане на всички детайли на предлагания план. Готови сме за това.

Facebook

Twitter



Shares