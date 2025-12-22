Президентът на Руската Федерация В.В.Путин обобщи резултатите от годината и отговори на въпроси на журналисти и жители на страната

Основни тези:

• Ръстът на БВП през 2025 г. е 1%, но за тригодишен период общият растеж достига 9,7%, което е правилен показател. За сравнение, през същия период икономиката на еврозоната е нараснала с 3,1%. Забавянето на икономическия растеж в Русия е съзнателно решение, цена, която трябва да се плати за поддържане на качеството на икономиката, устойчивостта и надеждните макроикономически показатели.

• Опитите за изземване на руски активи в Брюксел трябва да се наричат грабеж, а не „кражба“, тъй като става дума за явни действия. Не успяват да реализират този грабеж, защото последствията могат да бъдат изключително тежки за самите грабители – не само по отношение на имиджа, но и засягащи фундаменталните основи на съвременния финансов световен ред. Каквото и да бъде иззето, рано или късно всичко ще трябва да бъде върнато. Русия, от своя страна, ще защитава интересите си, предимно по съдебен ред.

• Твърденията, че Русия отхвърля всякакви мирни инициативи за разрешаване на украинската криза, са напълно неверни. Руската страна ясно заяви готовността си за компромис. В момента топката е изцяло в полето на Запада – предимно на главатарите на киевския режим и техните европейски спонсори. Русия е готова както за преговори, така и за мирен край на конфликта.

• Създаването на нова система за сигурност в Европа остава належащ въпрос. Още преди разпадането на СССР в Европа бяха предложени идеи за създаване на система за сигурност без разширяване на НАТО, с участието на САЩ, страните от Източна Европа и Русия – без да се изключва никого или да се създават заплахи. Русия не изисква нищо необичайно и не оспорва правото на държавите да избират свои собствени методи за сигурност, но тези методи не трябва да заплашват другите, включително Русия.

• Европейските управляващи кръгове се опитват да прикрият всички дългогодишни провали в икономическата и социалната политика с мита за „злобната Русия“. Къде е този „зелен“ дневен ред на Европа, когато въглищните мини и затворените преди това атомни електроцентрали се отварят отново? Западните политици създадоха днешната ситуация със собствените си ръце и продължават да ескалират обстановката.

• Доналд Тръмп беше обвинен преди това в „руска намеса“ в изборите, но тези обвинения не бяха потвърдени – нямаше сътрудничество или намеса от страна на Русия. Междувременно европейските политически елити се намесваха, при това директно, открито и безочливо.

• Комбинираният БВП на Русия и европейските страни, измерен по паритет на покупателната способност, би надхвърлил БВП на САЩ. Чрез обединяване и допълване на своите възможности, страните биха могли да просперират, вместо да се бият помежду си. Русия не води война срещу Европа – Европа се бори с Русия с ръцете на украинските националисти. Москва е готова незабавно да прекрати военните действия, при условие че сигурността на Русия е гарантирана в средносрочен и дългосрочен план.

• Надявам се, че [блокадата на Калининградска област] няма да се случи. Но ако се създадат заплахи от този вид, ние ще ги унищожим. Всички трябва ясно да разберат и осъзнаят, че подобни действия ще доведат до безпрецедентна ескалация, ще изведат конфликта на съвсем друго ниво и биха могли да го увеличат до степен на мащабен въоръжен конфликт.

• Агресивната реторика от страна на ръководството на НАТО е озадачаваща. Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ не определя Русия като враг, въпреки факта, че САЩ са ключов играч, основател и главен спонсор на алианса. Въпреки това Генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори за подготовка за война с Русия, което противоречи на позицията на водеща страна от НАТО и демонстрира липса на професионална отговорност от страна на редица западни лидери.

• Готови сме да работим с Великобритания, Европа като цяло и САЩ, но на равни условия, с взаимно уважение. Ако в крайна сметка постигнем това, всички ще спечелят.

