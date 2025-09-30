Путин: Честит празник, честит Ден на Съединението!

Обръщение на Президента на Русия В.Путин по случай Деня на обединението на ДНР, ЛНР, Запорожката и Херсонската области с Русия

В.Путин: Сърдечно Ви поздравявам с този празник – Деня на обединението на Донецката и Луганската народни републики, Запорожката и Херсонската области с нашата голяма, сплотена страна.

Преди три години, на референдумите в Донбас и Новорусия, милиони наши сънародници самостоятелно и свободно определиха бъдещето си, превърнаха в реалност мечта, с която живееха дълги години, и взеха най-важното, съдбоносно решение – да бъдат с Отечеството си, с Русия и да се върнат в семейството, част от което винаги са били. Направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това – подкрепихме нашите братя и сестри в техния твърд, отговорен избор.

Днес, защитавайки този избор, нашите войници и командири се вдигат в атака, цялата страна, цяла Русия води праведна битка и се труди. Заедно ние защитаваме любовта си към Родината и единството на историческата ни съдба, борим се и побеждаваме, отстояваме фундаменталните си национални интереси, общата ни памет и ценности, руския език, традиции, култура и вяра, свещеното ни право да почитаме подвизите на нашите предци, на много поколения истински патриоти на Русия, войници и труженици. И заедно, рамо до рамо, ще продължим да изграждаме нашия общ дом – велика и независима страна, суверенна държава, ще преодолеем всякакви изпитания и ще излезем само по-силни.

Знам колко е трудно сега за жителите на освободените градове и села. Има много наистина належащи, неотложни проблеми. Сред тях са най-спешните, жизненоважни въпроси за всеки човек, като надеждно водоснабдяване, достъп до качествено здравеопазване и т.н. В същото време е необходимо не само да се възстанови разрушеното по време на боевете, но и да се реконструира инфраструктурата, която е била пренебрегвана в продължение на десетилетия.

Затова стартира мащабна програма за социално-икономическо развитие, която по същество е възраждане на нашите изконни, исторически руски земи. Цялата страна, включително всички региони на Русия, се включи в програмата. Благодарение на тяхното пряко участие, както и на значителната федерална подкрепа, от 2022 г. насам в Донбас и Новорусия вече са построени и ремонтирани над 23 500 различни обекта. Това са жилищни сгради и училища, модерни медицински заведения, спортни комплекси и авангардни младежки центрове. Модернизират се енергийните, комуникационните, жилищно-комуналните и транспортните системи. Вече са положени и модернизирани 460 километра инженерни мрежи и 6350 километра пътища.

Да, предстои още много работа. Но несъмнено ще решим всички поставени задачи. Ще осигурим необходимите условия за разгръщане на огромния индустриален, селскостопански, научен и културен потенциал на Донбас и Новорусия, за да се създават тук нови семейства, хората да отглеждат и възпитават техните деца и внуци, да се създават повече възможности за образование, творчество, самореализация и професионално израстване.

В този празничен ден, Годината на защитника на Отечеството, се обръщам с особено чувство към войниците и офицерите, истинските герои на нашето време: благодаря ви за вашата вярност към Родината, за вашата военна доблест и смелост, за всеки ден от вашата трудна бойна работа.

Уверен съм, че благодарение на вас сигурността на Русия ще бъде надеждно гарантирана и дългоочакваният и траен мир ще се завърне в героичните земи на Донбас и Новорусия.

Ние сме заедно. А това означава, че всички наши планове ще бъдат реализирани.

Честит празник, честит Ден на Съединението!

Facebook

Twitter



Shares