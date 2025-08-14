Публикувано е обявлението за Програмата за обмен на ноу-хау (KEP-Italy) 2025 на ЦЕИ

Посолството на Италия в София съобщава, че е публикувана обявление за подбор на проекти в рамките на „Програмата за обмен на ноу-хау“ (KEP-ITALY) на Централноевропейската инициатива („ЦЕИ“).

От 2004 г. програмата KEP-ITALY насърчава споделянето на знания и добри практики от страните от ЦЕИ, които са членки на ЕС, към страните от ЦЕИ, които все още не са станали такива, чрез съфинансиране на многостранни или двустранни проекти, насочени към задълбочаване на регионалното сътрудничество.

Дейностите, които могат да бъдат финансирани, включват, наред с други: техническа помощ, трансфер на технологии, знания и добри практики, обучителни семинари, командироване на персонал, с цел подкрепа на процеса на европейска интеграция в страните бенефициери, изграждане на компетенции и добро функциониране на пазарните икономики, планиране и развитие на инфраструктурата, както и устойчивост в областта на селското стопанство, енергетиката и околната среда.

Обявлението се финансира изцяло от италианското правителство чрез Фонда на ЦЕИ – Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Приносът, отпуснат за даден проект, не може да надвишава 50% от общата му стойност и не може да надвишава максималния размер от 40 000 евро.

Проектните предложения могат да бъдат подадени в Изпълнителния секретариат на ЦЕИ най-късно до 26 септември 2025 г. (23:59 ч. CET) от частни или публични юридически лица, включително международни организации, които имат седалище и осъществяват дейност в страните от ЦЕИ, и трябва да се отнасят до инициативи за сътрудничество в полза на частни или публични партньори, които имат седалище в страни от ЦЕИ извън ЕС.

Повече информация можете да намерите на уебсайта:

https://application.cei.int/wp-content/uploads/2025/06/KEP2025_Call-for-Proposals.pdf

