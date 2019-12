Публикуваха кадри от изстрелването на ракетата „Брамос“ от изтребител Су-30МКИ

Въздушната версия на руско-индийската свръхзвукова крилата ракета „Брамос“ (BrahMos) бе тествана успешно в Индия.

В Twitter акаунта на индийските военновъздушни сили бяха публикувани видеокадри от полета. Те показват моментите на отделяне на ракетата от изтребителя, стартирането на двигателя и преследването на целта, пише „Российская газета“.

Това е вторият тест, при който морската цел е точно поразена. През май тази година бе успешно унищожен и обект, разположен на земята.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline.

Съвместният проект „Брамос“ комбинира името на две реки – Брахмапутра и Москва. Има три модификации: с морско, въздуно и наземно базиране.

Версията „въздух – повърхност“ тежи 2500 кг. В същото време теглото на бойните части може да достигне 400 кг. Максималната скорост надвишава скоростта на звука 2,8 пъти. Височината на полета е от 5 до 15 км, а диапазонът е 300 км.

Mock-up of Brahmos land based missile system and K136 Kooryong MLRS mobile firing units in display during Philippine Army Technology Day 2019.

1204:33 – 6 Dec 2019Twitter Ads information and privacySee Max Montero’s other Tweets

„Брамос“, съчетана с високите характеристики на изтребителя Су-30МКИ, ще позволи на индийските военновъздушни сили да нанасят високоточни удари на далечни разстояния при всички метеорологични условия, срещу всяка цел в морето или на сушата, както денем, така и нощем.

Чуждестранните купувачи също се интересуват от крилатите ракети. Така на Филипините вече проведоха успешна демонстрация на бреговия комплекс. Очаква се договорът да бъде подписан през 2020 година.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ