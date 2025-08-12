Провинция в Източен Китай засилва усилията си за превенция на тайфуна Подул

Фудзиен, крайбрежна провинция в източен Китай, се подготви за приближаващия тропически циклон Подул, като провери състоянието на корабите, нареди на пътническите съдове да се подготвят за преустановяване на дейността си и спря строителните проекти в открито море.

Подул, 11-тата тихоокеанска буря за 2025 г., се е образувала в петък сутринта над водите на север от Гуам в западната част на Тихия океан.

Местните морски власти във Фудзиен са проверили корабите и са ги приканили да се подготвят за възможни ветрове и дъждове.

В момента девет офшорни строителни проекта по крайбрежието на Фудзиен са преустановени, а 30 строителни кораба са преместени в безопасна зона.

Според метеорологичната служба на Китай, Подул се движи на запад и се очаква да засегне крайбрежието на провинциите в Южен Китай.

Прогнозира се, че ще достигне югоизточното крайбрежие на Тайван около обяд в сряда.

След като пресече остров Тайван и навлезе в Тайванския пролив, се очаква да отслабне и да достигне сушата за втори път в сряда вечерта или рано сутринта в четвъртък по крайбрежието от южната провинция Фудзиен до източната провинция Гуандун.

Националният метеорологичен център на Китай е издал жълта тревога за вълни. Агенцията прогнозира, че огромни и бурни вълни с височина от 5 до 8,5 метра ще ударят океана източно от остров Тайван от вторник вечерта до сряда на обяд.

Китай разполага с четиристепенна система за предупреждение за тайфуни, обозначена с цветове, като червеният цвят представлява най-сериозното предупреждение, следван от оранжев, жълт и син.

Видео:

Източник: CCTVPlus

