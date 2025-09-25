Провинция Гуандун започна възстановяване от отслабващия тайфун Рагаса

Провинция Гуандун в Южен Китай се възстановява от отслабващия тайфун Рагаса, който достигна град Янцзян в сряда, причинявайки тежки наводнения и широкоразпространени щети.

В район Сянчжоу на град Жухай пожарникарите евакуираха възрастни жители с ограничена подвижност от село, заплашено от нахлуване на морска вода и наводнения. Спасителите ги носеха на гръб и преминаха през вода, достигаща до кръста, до аварийни убежища.

Обществени работници и пожарникари в район Думен направиха същото в сряда.

Тайфунът донесе силен вятър и в Шенжен, изкоренявайки много големи дървета, които блокираха пътища и повредиха паркирани по тях автомобили. Пожарникарите използваха верижни триони, за да отрежат падналите дървета, да разчистят отломките и да възстановят достъпа до пътищата.

След като тайфунът отслабна до силна тропическа буря след 14:00 часа в сряда, Жухай понижи предупреждението за тайфун до оранжево и отмени спирането на работа, бизнес, пазари, транспорт и училища в целия град. Ремонтни екипи в момента работят за възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването, комуникациите и почистване на отломките.

Транспортните мрежи постепенно възобновяват работата си. Към четвъртък сутринта високоскоростните железопътни линии, включително Пекин-Гуанджоу, Гуанджоу-Шенжен-Хонконг и Ханджоу-Шенжен, последователно възобновиха работата си. Междуградската железопътна линия Гуанджоу-Жухай беше отворена отново в 08:00 часа, а високоскоростният влак, обхождащ остров Хайнан, трябва да възобнови работата си от 11:00 часа.

Строителството на големи инфраструктурни проекти също е възобновено. Връзката Шенжен-Чжуншан възобнови двупосочното движение в 20:30 часа в сряда, а мостът Хонконг-Жухай-Макао беше отворен отново в полунощ в сряда след съвместно решение на властите в Гуандун, Хонконг и Макао.

Местните власти в Гуандун продължават да координират усилията за възстановяване, за да се възстанови нормалното състояние възможно най-скоро.

Източник: CCTVPlus

