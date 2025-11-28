Провеждат се претърсвания в дома на кукловода на Зеленски – Ермак

Украинските медии заснеха как в правителствения квартал влязоха над 10 служители на антикорупционните ведомства НАБУ и САП (създадени и ръководени от специалните служби на САЩ).

▪️Медиите пишат за претърсвания в офиса на шефа на Зеленски Ермак.

▪️Информацията се потвърждава и от депутата от Радата Железняк:

➖„Излизат 10 разбойници от НАБУ и САП, които претърсват пещерата с съкровищата на Али Баба 👳‍♂️🤔“, написа с хумор депутатът, намеквайки за прякора на Ермак в подслушването на корупционерите – приятелите на Зеленски, начело с Миндич.

