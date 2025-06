Малко коментари от европейски потребители за събитията в България :

▪️ Bravo Bulgari !! …. pozdrav iz Hrvatske !!

▪️ Bravo Bulharsko! Pozdravy z České Republiky!

▪️ Браво на България от Гърция. Не правете същата грешка, която направихме ние. [Bravo Bulgaria from Greece. Don’t do the same mistake that we did.]

▪️ От Италия: не се отказвайте. Или ще платите цената. Като нас. Ние плащаме. Твърде много. [From Italy: dont give up. Or you will pay the price. Like us. We are paying. Too much.]

▪️ Никой не иска да свърши като Хърватия. [No one wants to end up like Croatia.]

▪️ Време е българите да бъдат себе си, а не кученца на Европа. Браво, българи, вие сте най-добрите. [Is it time Bulgarians be self, not puppies of Europe. Bravo Bulgarians, you are the best.]

▪️ Всяка държава трябва да е против подобни неща. Ако дадете на ЕС контрола над валутата си, те ще контролират страната. [Every country should be against these kinds of things. If you give the EU the control of your currency, they’ll control the country.]

▪️ Полша е с България!!! [Poland stands with Bulgaria!!!]

▪️ Това са българските ни братовчеди. С много обич от Румъния. [That’s our Bulgarian cousins. Much love from Romania!]

▪️ Истинският проблем е загубата на суверенитет. Еврото е основата за несвободна, централизирана европейска федерална супердържава – и това е истинският проблем. [The real issue is the loss of sovereignty. The Euro is the foundation for an unfree, centralized European federal superstate—and that is the true problem.]

▪️ Може би България не иска да преживee години на бедност и мизерия. [Maybe Bulgaria doesn’t want to have years and years of poverty and misery.]

▪️ Всяка държава, която прие еврото за своя валута, бе кралски прецакана. [Every country that adopted the Euro as their currency got royally screwed.]

▪️ Спасете се, българи. Вижте каква бъркотия е в Европа. [Save yourself, Bulgarians. Look at the mess in Europe.]

▪️ Просто кажете НЕ! Бъди силна България. С обич от Норвегия. [Just say NO! Stand strong Bulgaria, Love from Norway.]

Нямам какво да добавя 👌

Освен че се събираме на протест отново в неделя (8 юни) от 12:00 пред БНБ.

Този път е за ОСТАВКА на марионетното ни правителство и провеждане на референдум!

Източник: Интернет

