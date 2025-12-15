Производството и продажбите на автомобили в Китай продължават да нарастват

На 11 декември Китайската асоциация на автомобилостроителите публикува данни, които показват, че през ноември производството и продажбите на автомобили в страната продължават да нарастват на месечна и годишна база.

През ноември месечното производство на автомобили за първи път е достигнало рекордните 3,5 милиона бройки. През първите 11 месеца и производството и продажбите на автомобили са надхвърлили 31 милиона, което представлява увеличение с 10% на годишна база и при двата показателя. От януари до ноември продажбите на електромобили на вътрешния пазар са близо 15 милиона, което е ръст от над 30% в сравнение с предходната година. Износът на електромобили пък е бил 2,31 милиона, което е двойно увеличение в сравнение с 2024 г.

