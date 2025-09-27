Проф. Георги Близнашки бе удостоен с почетен плакет от Хашемитското кралство Йордания

На 27 септември 2025 г., в град София, по време на тържествена церемония в хотел „Шератон“, уважаваният професор по конституционно право и бивш служебен министър-председател на Република България – проф. Георги Близнашки – бе удостоен с почетен плакет от една от най-влиятелните държавни медии в Хашемитското кралство Йордания – вестник Ад-Дустур (в превод: „Конституция“).

Отличието му бе връчено лично от главния редактор на изданието – д-р Мустафа Реалад.

Домакини на срещата бяха г-н Анастас Терзoбалиев, предприемач и активист за укрепване на арабско-европейските, йорданско-българските отношения и Михаил Аргатски, търговски директор на МКРТНИ ЕООД.

В своето слово д-р Реалад подчерта значимия принос на проф. Близнашки към арабския свят, както и ролята му в утвърждаването на международния правов ред по време на неговото управление.

В хода на събитието беше обявено, че на предстояща международна конференция през месец ноември в София, проф. Георги Близнашки, съвместно с Н.Пр. г-жа Закия Ел Мидауи – посланик на Кралство Мароко в Република България – ще представят за първи път официален превод на Конституцията на Кралство Мароко на български език.

