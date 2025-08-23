Продължава благотворителната онлайн изложба „Деца рисуват за деца“ – 2025 г.

Културно-просветният отдел на Св. Синод организира благотворителна онлайн изложба в подкрепа на детското УНГ отделение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.

С набраните средства ще бъдат закупени медицински легла за отделението. Определените суми са ориентировъчни, като може да дарите според възможностите си.

Нека заедно помогнем на децата от цялата страна, които се лекуват в болничното заведение!

Публикуваните рисунки са участвали в Националния детски конкурс на Св. Синод.

За да закупите определена рисунка, напишете номера й като съобщение на страницата на Българска православна църква – Българска Патриаршия във Facebook.

Начини за плащане:

1) По банков път:

„УниКредит Булбанк“ – клон София Батенберг

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF

Получател: Българска Патриаршия Св. Синод

IBAN: BG74 UNCR 7000 1521 4626 53

Основание за плащане: КАМПАНИЯ „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА“

2) С наложен платеж – след като се свържете с нас чрез Facebook страницата ни или по имейл (skpotdel@bg-patriarshia.bg), посочвайки номера на избраната от Вас рисунка, желаната от Вас сума за дарение, точен адрес или офис на Еконт за получаване и актуален мобилен номер.

Разгледайте рисунките тук.

