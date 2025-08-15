Процъфтяващите финикови палми символизират сътрудничеството между Китай и ОАЕ

Финиковите палми, основна хранителна култура и важен селскостопански експортен продукт в арабските страни, са свидетели на плодотворното двустранно селскостопанско сътрудничество между Китай и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

След споразумение от 2019 г. ОАЕ дари 100 000 разсада от финикови палми на Китай, като първата партида от 1500 разсада беше засадена във Венчан, град в тропическата провинция Хайнан в Южен Китай, през декември 2021 г.

Между 2021 и 2025 г. ОАЕ предоставиха на Китай близо 30 000 допълнителни разсада на няколко партиди.

През годините Китай и ОАЕ провеждат съвместни изследвания върху фурмите, разчитайки на експертния опит на Китайската академия за тропически селскостопански науки.

Усъвършенстваните технологии за размножаване на разсад, техниките за отглеждане и методите за борба с вредителите и болестите доведоха до процъфтяваща гора от финикови палми в Уенчан днес между Китай и ОАЕ.

„Този проект беше стартиран от Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, президент на ОАЕ. Дарение за Китай от 100 000 финикови палми, разсад. Да се види, че това дърво, което винаги е било част от културата на ОАЕ, дори преди обединението, символизира нашата култура, символизира или се фокусира върху продоволствената сигурност, а също така символизира устойчиви земеделски практики“, каза Амна Ал Дахак, министър на изменението на климата и околната среда на ОАЕ, в интервю за China Global Television Network (CGTN).

„Мисля, че проектът е обещаващ и ще даде още резултати с напредването си към завършването си. Виждайки финиковите палми, култивирани и отглеждани на китайска земя, това ще доведе до нови проекти и нови сътрудничества и отново ще покаже уникалните отношения между ОАЕ и Китай в културно отношение, както и в областта на продоволствената сигурност и устойчивото земеделие“, продължи тя.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares