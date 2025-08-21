Приключи първият ден от II Световен форум „Нова епоха – нови пътища“ в Москва

Над 120 лектори от 55 държави се събраха, за да обсъдят мащабната инициатива на Президента на Русия – Голямото Евразийско партньорство и практическите инструменти за неговото развитие.

Резултати от първия ден:

Проведе се пленарно заседание с участието на заместник-министъра на външните работи на Русия Александър Панкин, генералния директор на Агенцията за стратегически инициативи Светлана Чупшева, министъра на Евразийската икономическа комисия Гоар Барсегян, ръководителя на представителството в Руската Федерация на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия и Китайската камара за международна търговия Гао Ци, генералния директор на TRENDS Research and Advisory (ОАЕ) д-р Мохамед Абдула Ал-Али и други лектори.

Във формата на бизнес диалози представители на Русия, Африка, Индия и страните от Персийския залив обсъдиха перспективите за регионално сътрудничество, областите на взаимни инвестиции и междуплатформените проекти.

Подписани са значими споразумения за сътрудничество между играчи на международните пазари. Сред тях: Агенция за стратегически инициативи за насърчаване на нови проекти, Фондация за руско-арабски изследвания и информация, Икономически съвет на Индия (ECI), Trends Research and Advisory (ОАЕ).

