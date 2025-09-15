Приключи фестивалът Sun Festival

Финалът на индийската класическа музика от Maharaja Trio на фестивала Sun Festival в хотел Hilton на 14.09.2025 г.

В последния си концерт в хотел „Хитон“ трио „Махараджа“ с инструментите си табла, сарод и ситар пренесе публиката в друг свят. Изпълнението приключи с още няколко композиции. Триото получи толкова много любов, обич и признателност от публиката, че се почувства преизпълнено с благодарност и изрази желанието си да дойде отново да свири в България.

Да живеят отношенията между Индия и България!

Facebook

Twitter



Shares