Президентите на ОАЕ и Индонезия обсъдиха двустранните отношения и развитието на всеобхватно икономическо партньорство

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян посрещна Негово Превъзходителство Прабово Субианто, президент на Република Индонезия, който е на работно посещение в ОАЕ.

По време на срещата Негово Височество и Негово Превъзходителство Субианто обсъдиха възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, по-специално в областта на икономиката, развитието, инвестициите и възобновяемата енергия, наред с други. Дискусиите се проведоха в рамките на всеобхватното икономическо партньорство между двете страни, като и двете страни подчертаха важността на насърчаването на общите интереси, подкрепата на приоритетите за развитие и осигуряването на ползи за двата народа.

Двамата лидери обменяха мнения и по регионални и международни въпроси от взаимен интерес, включително израелската атака срещу държавата Катар. И двете страни повториха осъждането на атаката от страна на своите страни и изразиха солидарност с Катар, подчертавайки, че такива действия подкопават регионалната сигурност, стабилността и перспективите за мир.

На срещата присъстваха Н.В. шейх Халед бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, и Н.В. шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд за специални въпроси, заедно с редица министри и висши длъжностни лица.

Индонезийският президент пристигна днес в Абу Даби на работно посещение, където бе посрещнат на президентското летище от Н.В. шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

източник: www.wam.ae

