Президентите на ОАЕ и Франция проведоха телефонен разговор, за да обсъдят двустранните отношения и регионалните събития

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, президент на ОАЕ, и Негово Превъзходителство Еманюел Макрон, президент на Френската република, проведоха телефонен разговор, за да обсъдят двустранното сътрудничество в рамките на стратегическото партньорство между двете страни.

По време на разговора бе обсъдена и неотдавнашната израелска атака срещу територията на Катар.

Двамата лидери повторно изразиха осъждането си на атаката, която представлява нарушение на суверенитета на държавата Катар и заплаха за регионалната сигурност и стабилност.

По време на разговора Негово Височество и президентът Макрон подчертаха също така важността на засилването на международните усилия за напредък в създаването на независима палестинска държава на базата на решението за две държави, като път към постигане на трайна стабилност в Близкия изток.

Двамата лидери потвърдиха отново, че отхвърлят всякакви опити на Израел да анексира Западния бряг или части от окупираните палестински територии, или да изсели насилствено палестинците. Те подчертаха, че такива действия биха подкопали регионалната стабилност и биха представлявали сериозна заплаха за прилагането на решението за две държави в съответствие с принципите на международното право.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares