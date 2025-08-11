Президентът Токаев: В следващите пет години Казахстан трябва да се превърне в цифрова държава

Под председателството на Касим-Жомарт Токаев се състоя среща по въпросите на развитието на изкуствения интелект, съобщава агенция Kazinform с позоваване на Акорда.

В съвещанието участваха премиерът Олжас Бектенов, ръководителят на администрацията на президента Айбек Дадебай, членове на правителството, ръководители на централни държавни органи.

В изказването си президентът отбеляза, че в момента в света се случват значителни технологични промени, свързани с бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ).

– Тази технология оказва пряко влияние върху развитието на всички страни по света, без нея в момента е невъзможно да се издържи глобалната конкуренция. С една дума, авангардните технологии станаха гаранция за националната независимост, движеща сила на икономическия растеж. Постигнахме определен напредък в областта на изкуствения интелект, но не можем да си позволим да се отпускаме. Необходимо е да работим активно в тази стратегическа насока. Считам тази работа за един от най-важните приоритети. Според прогнозата на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), до 2033 г. обемът на пазара на изкуствен интелект може да достигне 4,8 трлн долара. А неговият дял в световната технологична индустрия ще се увеличи от 7 на 29 процента. Това е безпрецедентен растеж. Изкуственият интелект отваря широки възможности за развитие, заяви държавният глава.

По неговите думи, в тази сфера се изостря глобалната конкуренция.

– През юли 2025 г. администрацията на президента Доналд Тръмп представи стратегията „America’s AI Action Plan“, в която ИИ е признат за най-важен инструмент за технологично, икономическо и отбранително лидерство на САЩ. Нашите специалисти трябва да проучат внимателно този и други подобни документи и да направят практически изводи. От своя страна Китайската народна република инициира създаването на Глобална организация за сътрудничество в областта на ИИ. Целта е да се насърчи многостранен подход към управлението на ИИ, да се намали цифровото неравенство, да се развие етика и устойчиво прилагане на ИИ. Считам, че предложението на Китай за създаване на такава организация трябва да бъде подкрепено и да се участва в подготвителните мероприятия. Това е в интерес на нашата страна. Основната цел на Казахстан е да се превърне в цифров хъб в Евразия. За това е необходимо да се премине към конкретни действия. Важно е да се подхожда системно към всеки въпрос, да се вземат обмислени решения и да се контролира строго тяхното изпълнение. По-рано вече говорих за ускоряване на създаването на единна национална цифрова екосистема. Възложих да се подготви необходимата инфраструктура, да се разработи законодателна база и система за събиране на данни, както и да се започне работа по въвеждането на изкуствен интелект. Въпреки това, изпълнението на тези задачи е незадоволително, заяви Касим-Жомарт Токаев.

Държавният глава счита, че изкуственият интелект трябва да стане движеща сила за развитието на всички отрасли. Според него ИИ е основа на иновационното развитие и цифровата независимост на нашата страна.

– В следващите пет години Казахстан трябва да се превърне в цифрова държава. Това е ясна и неизменна цел. Трябва да се превърнем в страна, която използва пълния потенциал на изкуствения интелект. За да постигнем тази висока цел, е необходимо да определим ясно стратегическия курс. Нужна е комплексна програма, която да гарантира целостта и приемствеността на нашите усилия в условията на глобална технологична конкуренция и динамично развитие на ИИ. Правителството, съвместно с Агенцията за стратегическо планиране и реформи, трябва да разработи системен документ за развитието на изкуствения интелект и цифровата трансформация на страната. Към тази работа трябва да бъдат привлечени международни компании и авторитетни експерти. Документът трябва да бъде абсолютно прагматичен, ясен и да служи като пътеводител за нашата по-нататъшна работа. Документът трябва да съдържа комплекс от конкретни мерки по всички аспекти на развитието и прилагането на изкуствения интелект. Той трябва да бъде ясен и разбираем от гледна точка на внедряването на тази технология в икономиката и държавния сектор. Неговата задача е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на страната и създаването на нови индустрии. Важно е също да се съсредоточим върху управлението на трансформацията на пазара на труда – чрез мащабни програми за обучение и прогнозиране на нуждите от кадри, – подчерта президентът.

Касим-Жомарт Токаев определи девет приоритетни направления, които трябва да станат основа на цифровата политика на държавата.

– Първо. Трябва да се пристъпи към внедряване на изкуствен интелект в реалния сектор на икономиката. Задачата не е лека, но е жизнено необходима, защото ще допринесе за тотална модернизация на икономиката и растеж на производителността на труда. За целта трябва да се изгради взаимодействие с нашите най-големи предприятия. Правителството съвместно с „Самрук-Қазына“ до края на годината трябва да представи конкретни примери за внедряване на ИИ в производствените процеси с демонстрация на икономическия ефект, – каза държавният глава.

Втори приоритет беше посочена по-нататъшната цифровизация на държавното управление. Президентът счита, че изкуственият интелект трябва да повиши ефективността на работата на държавните органи.

– В момента се реализират редица проекти, работещи по принципа на ChatGPT. Тези подходи помагат да се реагира на запитвания на гражданите. Това обаче е само първата стъпка по дългия път. Потенциалът на авангардните технологии е много по-висок. ИИ трябва да опрости значително работата на държавния апарат. Това е много важна задача. В Казахстан значителна част от услугите все още се намират на етапа на така нареченото „цифрово фиксиране“: документите се подават и обработват в електронен вид, но самите процедури изискват ръчна намеса на държавни служители. По същество това е прехвърляне на хартиената бюрокрация в цифров формат без реално повишаване на ефективността. Необходимо ясно да определим кои услуги могат да бъдат напълно преобразувани с използване на изкуствен интелект. Освободените при това ресурси трябва да бъдат насочени към друга сложна и полезна работа. Затова възлагам на правителството в рамките на три месеца да разработи конкретни мерки за въвеждане на изкуствен интелект в сферата на държавните услуги. По-специално, той трябва да се прилага широко при разглеждане на жалби и вземане на решения. Необходими са конкретни механизми, които могат да се използват в цялата система на държавното управление, отбеляза Касим-Жомарт Токаев.

Държавният глава посочи критичната важност на използването на технологиите за изкуствен интелект в здравеопазването. Както беше казано в изказването, в медицинската сфера са натрупани огромни количества информация. С помощта на ИИ могат да се създават реални инструменти за точна диагностика, подбор на лечение и мониторинг на пациенти.

– В света активно се използват технологии, които позволяват да се освободят лекарите от рутинни задачи и да се съсредоточи вниманието им върху вземането на важни клинични решения. В Казахстан също има перспективни медицински стартъпи, но техният потенциал често се блокира от бюрокрацията. В същото време съществуващите в страната медицински информационни системи се развиват фрагментарно, липсва единен алгоритъм. Това забавя въвеждането на изкуствен интелект в медицината. Непоследователността в цифровизацията на здравеопазването води до различни нарушения на закона. В частност, проведеният миналата година одит на Фонда за социално медицинско осигуряване разкри големи финансови загуби. Цифровите подходи ще допринесат за прозрачна и ефективна работа на медицинската отрасъл, отбеляза президентът.

Друга приоритетна задача, която Касим-Жомарт Токаев определи, е усъвършенстването на регулирането в областта на изкуствения интелект. Според него, в целия свят активно се формират правните основи за използването на изкуствен интелект.

– Европейският съюз, САЩ, Китай, Канада изграждат свои модели на регулиране, като отчитат съществуващите рискове и потенциалните възможности. Казахстан също трябва да формира своя нормативна база. В тази връзка е целесъобразно да се опираме на най-добрия международен опит. Националните приоритети трябва да бъдат в центъра на вниманието. Като цяло, приемането на съответен закон за изкуствения интелект е неотложна задача, на която правителството трябва да обърне специално внимание. В документа е важно да се обърне еднакво внимание на въпросите на иновациите, отговорността и сигурността. Необходимо е също да се отчете значението на защитата на правата на гражданите и интересите на предприемачите. Законът не трябва да пречи на развитието на изкуствения интелект. Всички разпоредби трябва да бъдат ясни и разбираеми. Необходимо е да се разработи закон, който да е максимално благоприятен за привличането на инвестиции и внедряването на технологии. През октомври трябва да постигнем конкретни резултати по този въпрос, заяви държавният глава.

Особено внимание в речта бе отделено на развитието на цифровата инфраструктура. Президентът напомни на членовете на правителството за своето поручение за преразглеждане на архитектурата на националния цифров ландшафт въз основа на модела ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).

– Наскоро стартирахме най-големия суперкомпютърен клъстер в Централна Азия. Сега трябва да го използваме на практика. Съответната работа тепърва започва. Много е важно изчислителните ресурси да бъдат еднакво достъпни за всички. Необходимо е да се използват пълноценно възможностите на суперкомпютъра. Във връзка с това възлагам на правителството да разработи справедливи правила за разпределение на мощностите на суперкомпютъра. Приоритет трябва да се даде на перспективни стартиращи компании и проекти от национално значение. Едновременно с това трябва да продължи работата по премахване на фрагментираността на държавните информационни системи, – отбеляза Касим-Жомарт Токаев.

Президентът възложи прехвърлянето на цялата цифрова екосистема – както държавна, така и квазидържавна – към единна суверенна платформа.

– Такъв подход ще осигури цялостна интеграция, архитектурна съвместимост, ще изключи излишни разходи и ще създаде пълноценни масиви от данни. От юли тази година влезе в експлоатация националната цифрова платформа QazTech, която вече централизира процесите на цифрово разработване и съкращава сроковете за тяхното внедряване. За мащабиране на платформата от януари 2026 г. се въвежда мораториум върху създаването на нови информационни системи извън QazTech, с изключение на случаите, когато разработката не може да бъде реализирана на платформата. За всеки конкретен случай решението трябва да се взема от Комисията по въпросите на внедряването на цифровизацията. Правителството трябва да приключи всички процедури по осигуряване на пълна информационна сигурност на платформата QazTech до края на първото тримесечие на 2026 г., заяви държавният глава.

По-нататък бяха засегнати въпросите за повишаване на ефективността на управлението на данните и укрепване на киберсигурността.

– Развитието на изкуствения интелект носи принципно нови заплахи и предизвикателства, към които традиционните механизми за реагиране не успяват да се адаптират. Всички виждаме как с помощта на невронни мрежи се създават биометрични копия на хора, имитира се гласът, изображението и дори поведението им. Това позволява да се получи достъп до лични данни и банкови сметки на граждани, да се пускат фалшиви видеоклипове за манипулиране на общественото мнение“, заяви Касим-Жомарт Токаев.

След това той се спря на проблема с уязвимостта на информационните системи.

– Само от началото на годината са се случили над 40 големи изтичания на данни, най-големият инцидент е станал през юни. Формално значителна част от тези инциденти се случват в частния сектор, но държавата е длъжна да носи пълна отговорност за общото ниво на цифровата сигурност в страната. Днешната ситуация в областта на кибербезопасността се усложнява от размитостта на правомощията и раздробяването на функциите. От една страна, мониторингът на информационната безопасност се осъществява от Комитета за информационна безопасност в структурата на Министерството на цифровото развитие. От друга страна, провеждането на технически изпитвания и сертифициране по изискванията за сигурност е в компетенцията на Държавната техническа служба, подчинена на КНБ. Липсата на единна вертикална структура на управление и дублирането на функции води до бавна реакция на държавните органи на киберзаплахите. Тази ситуация трябва да бъде незабавно коригирана, – поиска държавният глава.

Президентът определи като сериозна задача осигуряването на защитени комуникации.

– В момента значителна част от деловото и служебното взаимодействие, включително предаването на лични данни на граждани, се осъществява чрез международни месинджъри. Често чрез тези платформи се изискват индивидуални идентификационни номера, информация за здравето на гражданите и други чувствителни данни. Тази практика е свързана с нарушение на законодателството за защита на личните данни и изтичане на информация извън националната юрисдикция. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наред с това президентът обърна внимание на важността на грамотното използване на ИИ от подрастващото поколение. Според него това трябва да стане непременно условие за цифровата трансформация в нашата страна.

– Вече реализираме програмата за обучение AI-Sana. Целта на проекта е повишаване на квалификацията на студентите в областта на изкуствения интелект. Целесъобразно е да се разшири максимално обхватът на тази програма. Необходимо да се повиши нивото на знания на преподавателите и учениците в областта на изкуствения интелект, което е важна задача, стояща пред профилното министерство“, припомни държавният глава.

Освен това той отбеляза значението на създаването на привлекателна за инвестиции и таланти екосистема.

– Миналата година глобалните инвестиции в стартиращи компании в областта на изкуствения интелект възлязоха на почти 100 милиарда долара – това е повече от една трета от всички рискови инвестиции в света. В сравнение с 2023 г. финансирането на ИИ-проектите е нараснало с почти 80%. По този начин конкуренцията за таланти и идеи в областта на изкуствения интелект се изостря рязко. Основните инвестиционни потоци днес идват от САЩ, страните от Европейския съюз и Китай. Но тези средства отиват там, където има формирана екосистема: достъп до инфраструктура, подкрепа, регулиране и пазари. Парите следват условията. Преди месец се запознах с работата на редица казахстански стартъпи в областта на ИИ. Някои от тях могат да се превърнат в „еднорози“. Радвам се, че имаме талантливи млади хора, които са патриотично настроени, въпреки че някои от тях работят в чужбина. Държавата е длъжна да подкрепя такива таланти, счита Касим-Жомарт Токаев.

Президентът възложи на правителството да разработи комплекс от мерки за подкрепа на износа на местни ИИ-стартъпи, включително рестартиране на институцията „цифрови посланици“.

– Нашата задача е да създадем ефективна иновативна екосистема за талантливи млади хора. Като цяло, трябва да им се осигурят всички условия. Също така е необходимо да се открият структури и изследователски центрове, които да спомогнат за бързото реализиране на нови инициативи. Важно е да се укрепват международните връзки в областта на цифровите технологии. Само тогава Казахстан ще бъде признат за цифров хъб на Евразия. Развитието на изкуствения интелект е задача от стратегическо значение за нашата страна. Тази задача е пряко свързана с бъдещето на Казахстан. Нашата страна трябва да бъде напредничава и развита. Този въпрос ще бъде под мой личен контрол. На днешната среща определихме редица важни задачи. Всички държавни органи и институции трябва да работят съвместно. Към тази работа трябва да бъдат привлечени и представители на частния сектор, тъй като това е национална цел. Министерството на цифровото развитие като основен координиращ орган трябва да осигури общо взаимодействие. Времето е много малко, не можем да стоим със скръстени ръце. Ключовите решения и предложения, свързани с изкуствения интелект, трябва да бъдат подготвени и представени пред мен в рамките на два месеца, – обобщи изказването си държавният глава.

По време на заседанието с доклади излязоха министърът на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост Жаслан Мадиев, министърът на науката и висшето образование Саясат Нурбек, министърът на образованието Гани Бейсембаев, министърът на вътрешните работи Ержан Саденов. В дискусията участваха също председателят на Комитета за национална сигурност Ермек Сагимбаев, първият заместник-премиер Роман Скляр, заместник-премиерът Ермек Кошербаев, заместник-премиерът Канат Бозумбаев, министърът на здравеопазването Акмарал Алназарова, председателят на съвета на директорите на АО „Самрук-Қазына“ Нурлан Жакупов, акимът на Астана Женис Касымбек.

