Президентът на ОАЕ с официално посещение в Русия

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян ще започне официално посещение в Руската федерация на 7 август, четвъртък.

По време на посещението Негово Височество ще обсъди с руския президент Владимир Путин различни аспекти на стратегическото партньорство между двете страни и начини за засилване на сътрудничеството, особено в областта на икономиката, търговията, инвестициите, енергетиката и други области, които служат на съвместното развитие, както и регионални и международни въпроси от общ интерес.

