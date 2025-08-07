четвъртък, август 7, 2025
Последни:
Общество

Президентът на ОАЕ с официално посещение в Русия

Редактор

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян ще започне официално посещение в Руската федерация на 7 август, четвъртък.

По време на посещението Негово Височество ще обсъди с руския президент Владимир Путин различни аспекти на стратегическото партньорство между двете страни и начини за засилване на сътрудничеството, особено в областта на икономиката, търговията, инвестициите, енергетиката и други области, които служат на съвместното развитие, както и регионални и международни въпроси от общ интерес.

Интересно от мрежата

Вижте още

„Дните на руската диаспора“ завършиха с представянето на книга „за руски момчета, израснали в чужда земя“, чийто прототип е княз Никита Лобанов-Ростовски

Редактор

Нека да помогнем доброто да се разпространява

Редактор

Необятните простори на Приморския край

Редактор

Pin It on Pinterest