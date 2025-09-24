Президентът на ОАЕ приема делегация от Арабския парламент

В Каср Ал Бахр в Абу Даби президентът Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян прие делегация от Арабския парламент, водена от неговия председател Негово Превъзходителство Мохамед Ахмед Ал Ямахи.

Дискусиите се фокусираха върху жизненоважната роля на Арабския парламент за укрепване на солидарността и сътрудничеството между арабските законодателни органи в подкрепа на стремежите на техните народи към стабилност, развитие и просперитет. На срещата бяха обсъдени и усилията за координиране на позициите в подкрепа на арабските каузи на регионални и международни форуми, както и значението на напредъка на парламентарната дипломация при справянето с предизвикателствата, пред които е изправен арабският свят в момента.

Членовете на делегацията изразиха своята благодарност към Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед за неговата непрекъсната подкрепа на арабските каузи и за неговата лидерска роля в насърчаването на съвместни арабски инициативи в редица области, по-специално парламентарното участие, в услуга на колективните интереси на арабските нации

На срещата присъстваха Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Заид Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби; Негово Височество шейх Хамдан бин Заид Ал Нахаян, представител на владетеля в региона Ал Дафра; Негово Височество шейх Саиф бин Мохамед Ал Нахаян; Негово Височество шейх Сурур бин Мохамед Ал Нахаян; генерал-лейтенант Н.В. шейх Саиф бин Зайд Ал Нахаян, заместник-министър-председател и министър на вътрешните работи; Н.В. шейх Хамед бин Зайд Ал Нахаян; Н.В. шейх Халид бин Зайд Ал Нахаян, председател на Висшата организация на Зайд за хора с решителност; Негово Височество шейх д-р Султан бин Халифа Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; Негово Височество шейх Теаб бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд за развитие и делата на загиналите герои; Негово Височество шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд за специални дела; Негово Височество шейх Зайед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян; шейх Нахаян бин Мубарак Ал Нахаян, министър на толерантността и съжителството; и шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; заедно с няколко шейхове, висши длъжностни лица, гости и граждани на ОАЕ.

източник: www.wam.ae

