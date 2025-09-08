Президентът на ОАЕ и кралят на Йордания обсъждат братските връзки и регионалните събития

Президентът на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян проведе разговори с Негово Величество крал Абдула II бин Ал Хусеин от Хашемитското кралство Йордания, за да обсъдят дълбоко вкоренените братски отношения и сътрудничеството между двете страни.

Двамата лидери потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно укрепване на връзките по начин, който служи на взаимните интереси и е от полза за народите им.

По време на срещата в Каср Ал Шати в Абу Даби, Негово Височество и Негово Величество обсъдиха и редица регионални и международни въпроси от значение, като се фокусираха върху ситуацията в Близкия изток, включително последните събития в окупираните палестински територии.

Двамата лидери повторно потвърдиха твърдата позиция на своите страни в подкрепа на легитимните права на палестинския народ и подчертаха важността на международните усилия за постигане на справедлив и всеобхватен мир, основан на решението за две държави, като единствения път към трайна стабилност в региона в интерес на всички негови народи и народи.

В тази връзка и двете страни категорично отхвърлиха всякакви израелски планове за анексиране на Западния бряг или която и да е част от окупираните палестински територии, както и за насилствено изселване на палестинците от земята им, в допълнение към продължаващото разширяване на селищата. Те предупредиха, че такива мерки подкопават решението за две държави и представляват заплаха за регионалния мир, сигурност и стабилност.

Двамата лидери изразиха също така своето несъгласие с израелските изявления и позиции, които представляват заплаха за суверенитета на страните в региона.

Негово Височество и Негово Величество подчертаха своята обща ангажираност да продължат тясното сътрудничество и координация, особено в светлината на променящата се регионална обстановка.

На срещата присъстваха Негово Височество шейх Мансур бин Зайд Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд; Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби; Негово Височество шейх Тахнун бин Зайд Ал Нахаян, заместник-управител на Абу Даби и съветник по националната сигурност; Негово Височество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Зайд Ал Нахаян, заместник-премиер и министър на вътрешните работи; Негово Височество шейх Хамед бин Зайд Ал Нахаян; Негово Височество шейх Абдула бин Зайд Ал Нахаян, заместник министър-председател и министър на външните работи; Негово Височество шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, заместник председател на Президентския съд по специални въпроси; шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; Али бин Хамад Ал Шамси, генерален секретар на Върховния съвет за национална сигурност; Хумаид Обайд Абу Шабас, председател на Органа за отчетност на ОАЕ; д-р Ахмед Мубарак Ал Мазруеи, председател на Президентската служба за стратегически въпроси и председател на Изпълнителната служба на Абу Даби, заедно с няколко висши длъжностни лица.

От йорданска страна в срещата участваха делегацията, придружаваща Негово Величество, в която бяха включени Негово Кралско Височество престолонаследникът Ал Хусеин бин Абдула от Хашемитското кралство Йордания; Д-р Джафар Хасан, министър-председател; Айман Ал Сафади, заместник министър-председател и министър на външните работи и емигрантите, заедно с няколко висши йордански длъжностни лица.

Преди да напусне ОАЕ, Негово Величество крал Абдула II беше изпратен на летище Ал Батин от Негово Височество, заедно с редица шейхове и висши длъжностни лица.

източник: www.wam.ae

