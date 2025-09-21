Президентът на Казахстан ще представи цялостна визия за бъдещето на ООН

Очакванията от юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН и дневния ред на президента на Казахстан бяха разкрити от постоянния представител на РК при ООН Кайрат Умаров в интервю за собствен кореспондент на агенция Kazinform.

Известно е, че юбилейният саммит на Общото събрание на ООН има широка програма. В събитието ще участват над 100 държавни глави, заинтересовани страни и световни лидери. Каква е особеността на тази среща и какво да очакваме от юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН?

— 80-ата сесия на Общото събрание е важен праг. Осемдесетият юбилей на ООН ни напомня, че съвременната система на международните отношения е израснала от уроците на Втората световна война. Днес светът отново се сблъсква с кризи, които не могат да бъдат решени самостоятелно.

Както отбеляза президентът Касим-Жомарт Токаев в посланието си от 8 септември: „ООН все още няма алтернатива и трябва да остане основната платформа за преговори за справедливо решаване на международните проблеми“.

Особеното на юбилейната сесия е, че лидерите ще се съберат не за протоколни изявления, а за да търсят решения. Международната общност е изправена пред геополитическа фрагментация, нарастване на конфликтите, заплахи в цифровата и биологичната сфера, криза на доверието в международното право. От тази среща се очаква потвърждение на универсалността на Устава и конкретни стъпки – ускоряване на работата по Целите за устойчиво развитие и укрепване на механизмите за мир и сигурност. Казахстан участва с ясна задача: да допринесе за обновяването на многостранната система, така че тя да служи реално на интересите на всички държави – големи и малки.

По време на срещата на върха се очаква да бъдат обобщени резултатите от работата на организацията. Какви положителни моменти могат да бъдат отбелязани? Как казахстанската страна оценява резултатите от работата на ООН?

— Въпреки всички трудности, ООН остава незаменима платформа, на която държавите водят диалог и намират решения. Работата на организацията се основава на три направления — мир и сигурност, развитие и права на човека. Ние оценяваме нейната дейност не по декларациите, а по реалните резултати, които се отразяват на живота на хората. ООН проведе десетки миротворчески операции, спаси милиони животи с хуманитарна помощ и постави глобална програма за развитие.

Казахстан също действа практично. Важна стъпка беше откриването в Алмати на Регионалния център на ООН за целите на устойчивото развитие – инициатива на президента Касим-Жомарт Токаев, одобрена с консенсусна резолюция на Общото събрание.

В областта на сигурността Казахстан засили своя принос в миротворчеството. За първи път изпратихме национален контингент в Голанските възвишения и самостоятелно осигурихме неговата ротация. Днес 160 военнослужещи служат под флага на ООН, а центърът KAZCENT — единственият сертифициран в Централна Азия — подготвя миротворци по съвременни направления, включително киберустойчивост и работа с безпилотни системи.

Разоръжаването и неразпространението остават неизменен приоритет. Казахстан, който доброволно се отказа от ядрения си арсенал, прокарва инициативи, укрепващи доверието и международните режими. Международният ден срещу ядрените опити, инициативата на Казахстан за създаване на Международна агенция за биобезопасност и предложението за доверителен фонд за помощ на жертвите на ядрени опити и възстановяване на околната среда, пряко свързано с наследството на Семипалатинския полигон, са примери за това как дори една средна държава може да предлага решения от глобален мащаб.

Климатичната програма заема специално място. През 2026 г. Казахстан съвместно с ООН ще проведе Регионален екологичен саммит. По наша инициатива Общото събрание обяви 2026 г. за Международна година на доброволците за устойчиво развитие, което ще позволи да се включат милиони хора в практически проекти – от екология и климат до социална защита.

Регионалното измерение винаги е било в центъра на нашето внимание. Ние промотираме общите интереси на Централна Азия и идеите за мир и сътрудничество. Предложението за създаване на зона на мир, сигурност и сътрудничество в региона, както и действащите механизми – Международният фонд за спасяване на Арал и Централноазиатската зона, свободна от ядрени оръжия, – отразяват тази линия.

На глобално равнище Казахстан заедно с партньорите си насърчава укрепването на политическата подкрепа за международното хуманитарно право.

Като цяло това е само част от нашата работа. За тридесет години членство в ООН Казахстан се утвърди като зрял и отговорен участник в международните отношения и потвърди своя избор в полза на многостранността. За нас е важно думите да бъдат последвани от действия – от миротворчески мисии и хуманитарни инициативи до климатични и регионални проекти. Именно в такъв практичен и отговорен ключ оценяваме дейността на ООН.

Очаква се, че по време на срещата ще бъде преосмислена ролята на ООН в XXI век. Според Вас какво трябва да се реформира, за да се постигне по-ефективна работа?

— Става въпрос за необходимостта от системно обновяване. Казахстан е убеден, че реформите не трябва да отслабят, а да укрепят ООН. В центъра на вниманието остава Съветът за сигурност, чийто състав вече не отразява геополитическата реалност на XXI век. Без разширяване с развиващите се страни, както и без по-активно участие на средните държави, доверието в неговите решения ще намалява.

Ролята на Общото събрание, напротив, нараства. Казахстан счита за важно нейното институционално укрепване – развитие на приемствеността, паметта и ефективността. Подкрепяме инициативата на генералния секретар, насочена към повишаване на ефективността, отчетността и резултатността на цялата система.

Наред с това реформите трябва да отчитат новите предизвикателства: цифровите технологии, биобезопасността, климатът и изкуственият интелект. Само така ООН ще запази своята уникалност и ефективност през XXI век.

— В началото на август беше подписано споразумение между правителството на Казахстан и ООН за създаване на Регионален център за устойчиво развитие за Централна Азия и Афганистан. Разкажете ни повече за тази инициатива и първите конкретни стъпки.

— Създаването на центъра е стратегическа инициатива на президента Касим-Жомарт Токаев, одобрена с консенсусна резолюция на Общото събрание. Тази стъпка демонстрира стремежа на Казахстан да укрепи потенциала на ООН чрез конкретни механизми, които носят пряка полза на страните от Централна Азия и Афганистан.

Центърът ще се превърне в платформа, където държавите ще могат да съгласуват стратегии и да обединяват ресурси, а международната подкрепа ще бъде насочена към приоритетните задачи на региона. Неговият мандат включва координация на дейността на агенциите и програмите на ООН, развитие на инфраструктурата, укрепване на националните компетенции и формиране на устойчиви икономически връзки. Приоритетите са ясно определени: вода, енергетика и климат; устойчиви градове и урбанизация; цифрови решения; образование и социални услуги; устойчиво финансиране.

В условията на нарастващи изисквания и ограничени ресурси координацията има особено значение. Казахстан вече е създал база за това: в сградата UN Plaza в Алмати под един покрив работят 18 подразделения на ООН. Такъв формат укрепва принципа на ООН „Deliver as One“, повишава съгласуваността на системата и осигурява осезаеми резултати. Тази екосистема се подсилва от Центъра за цифрови решения на ООН и Астанинския хъб за държавна служба — опорни платформи за иновации и обмен на опит.

Така че не става въпрос за символично присъствие на ООН, а за създаване на инструменти, които помагат на региона да напредва по-бързо към целите на Програмата 2030.

Очаква се участието на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Общото събрание на ООН. Каква ще бъде дневният ред на държавния глава и на кои въпроси Казахстан възнамерява да обърне внимание на световната общност?

— Държавният глава на нашата страна ще бъде един от първите, които ще вземат думата при откриването на общите дебати на 80-ата сесия. В обръщението си той ще очертае ключовите приоритети на нашата страна: укрепване на международния мир и сигурност, ядрено разоръжаване и неразпространение, развитие на глобалната програма за устойчиво развитие, климатична и водната сигурност, цифрова трансформация и изграждане на приобщаващо общество.

В същото време президентът ще представи цялостна визия за бъдещето на ООН и ще подчертае ролята на Казахстан като отговорна средна сила, способна да предлага практични решения.

Подробните акценти ще бъдат изложени от трибуната, но вече сега можем с увереност да кажем, че това ще бъде съдържателно послание за бъдещето на многостранността, укрепването на доверието и развитието на международното сътрудничество.

