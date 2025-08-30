Президентът на Казахстан пристигна в Тяндзин за срещата на върха на ШОС
Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев пристигна в събота следобед в община Тиендзин в Северен Китай, за да участва в 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), насрочена за периода от 31 август до 1 септември.
Казахстан, предишното ротационно председателство на ШОС, е един от шестте членове-основатели на организацията и е мястото, където инициативата „Един пояс, един път“ беше представена за първи път през 2013 г.
През последните 12 години Китай и Казахстан постигнаха плодотворни резултати в сътрудничеството си в съвместното изграждане на „Един пояс, един път“.
След участието си в срещата на върха на ШОС в Тиендзин, Токаев ще дойде в Пекин, за да присъства на честванията по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война, насрочени за 3 септември.
Източник: CCTVPlus