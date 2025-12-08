Президентът на Иран ще посети Астана

На 10-11 декември Астана ще бъде посетена с официално посещение от президента на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на Акорда.

В рамките на визита са планирани преговори на високо равнище, по време на които ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с по-нататъшното укрепване на казахско-иранското сътрудничество в търговско-икономическата, транспортно-логистичната и културно-хуманитарната сфера.

По-рано бе съобщено, че стокооборотът между Казахстан и Иран се е увеличил почти двойно за две години.

автор: Наталья Мосунова

източник: www.inform.kz

