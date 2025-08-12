Президентът на Грузия ще направи първо официално посещение в Турция

Дирекцията за комуникация на Турция информира обществеността за важно дипломатическо събитие. Ръководителят на Дирекцията за комуникации, проф. Бурханеттин Дуран , обяви, че президентът на Грузия Михаил Кавелашвили ще посети Турция с официално посещение на 12–13 август 2025 г.

Ръководителят на комуникациите на президентството Бурханеттин Дюран обяви в изявление в социалните медии, че президентът на Грузия Михаил Кавелашвили ще посети Турция с официално посещение от 12 до 13 август 2025 г.

В изявлението си ръководителят на комуникациите Дюран заяви:

„Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили ще посети Анкара от 12 до 13 август 2025 г. по поканата на президента Реджеп Тайип Ердоган.

В рамките на първото официално посещение на президента в нашата страна ще бъдат предприети стъпки за по-нататъшно засилване на сътрудничеството с нашия стратегически партньор Грузия във всички области, като същевременно ще бъдат проведени дискусии относно текущите регионални и глобални развития.“

