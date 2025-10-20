Президентът Ердоган ще е на посещение в Кувейт, Катар и Оман

Главата на отдела за комуникации на Турция споделя информация за посещенията на президента Ердоган в Кувейт, Катар и Оман

Ръководителят на отдела за комуникации на Турция Бурханеттин Дуран сподели публикация в своя профил в социалната мрежа NSosyal относно официалните посещения на президента Реджеп Тайип Ердоган в Кувейт, Катар и Оман между 21 и 23 октомври 2025 г.

В съобщението си Дюран заяви:

„По покана на своите колеги президентът Реджеп Тайип Ердоган ще посети официално Кувейт, Катар и Оман съответно на 21, 22 и 23 октомври 2025 г. По време на посещенията ще бъдат разгледани всички аспекти на двустранните ни отношения с посочените страни и ще бъдат обсъдени стъпки за по-нататъшно укрепване на съществуващото сътрудничество. Очаква се преговорите да включват и консултации по международни въпроси, по-специално регионални събития. По време на посещенията се очаква да бъдат подписани няколко споразумения за по-нататъшно укрепване на правната рамка на нашите двустранни отношения.“

