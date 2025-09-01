Президентът Ердоган се среща с президента Путин в Китай

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който е в Китайската народна република за 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество, проведе среща с руския президент Владимир Путин.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси.

Президентът Ердоган подчерта, че отношенията между Турция и Русия продължават да се развиват на базата на взаимно уважение и общи интереси и че духът на сътрудничество, коренящ се в миналото, се поддържа в области като търговия, туризъм, инвестиции и енергетика.

Президентът заяви, че Турция продължава да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир във войната в Украйна, като изрази убеждението си, че преговорите в Истанбул са допринесли за мирния процес.

Президентът Ердоган изрази също така надеждата си, че преговорите между Азербайджан и Армения ще доведат до траен мир, като подчерта, че постоянната стабилност в Кавказ би била в интерес и на Турция, и на Русия.

По време на срещата бяха обменени мнения и по отношение на израелските атаки срещу Газа и развитието на Сирия при запазване на нейната териториална цялост и политическо единство.

