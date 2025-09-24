Президентът Ердоган се среща с представители на американски мозъчен тръст във фондация SETA

Президентът Ердоган се среща с представители на американски мозъчни тръстове:

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, който е в Ню Йорк за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, се срещна с представители на американски мозъчни тръстове по време на среща, организирана в сътрудничество с Фондацията за политически, икономически и социални изследвания (SETA). SETA е един от най-известните и влиятелни мозъчни тръстове в Турция. Базирана в Анкара и Истанбул, тя провежда висококачествени изследвания и политически анализи по политически, икономически и социални въпроси. Широко призната за своите публикации и експертни прозрения, SETA се е превърнала в водещ източник на информация и коментари както в Турция, така и в международен план.

Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Оздемир Гьокташ, министърът на околната среда, урбанизация и климатични промени Мурат Курум, министър на външните работи Хакан Фидан, министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министър на финансите и хазната Мехмет Шимшек, министър на националната отбрана Яшар Гюлер, министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу, министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Кацир и министър на търговията Омер Болат също присъстваха на срещата.

Facebook

Twitter



Shares