Президентът Ердоган призовава Организацията на тюркските държави да застане на страната на справедливостта

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна във вторник в азербайджанския град Габала с президентския самолет, за да присъства на 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТС).

Ердоган беше посрещнат на международното летище в Габала от азербайджанския министър на науката и образованието Емин Амруллаев, губернатора на Габала Себухи Абдуллаев, посланика на Азербайджан в Турция Рашад Мамадов и посланика на Турция в Баку Бирол Акгун.

Ердоган е придружен от министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министъра на търговията Омер Болат, министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, заместник-председателя на Партията на справедливостта и развитието (AK) Хаяти Язичи, заместник-председателя на AK и шефа на отдела за връзки с тюркските държави Курсад Зорлу, заместник-председателя на AK и шефа на отдела за здравна политика Халит Йеребакан, заместник-председател на парламентарната група на ПСР Лейла Сахин Уста, директор по комуникациите на президента Бурханетин Дуран, главен съветник по външна политика и сигурност на президента Акиф Чагатай Килич, генерален секретар на Партията на националистическото движение (МХП) Исмет Буюкатаман, председател на междупарламентарната група за приятелство Турция-Азербайджан Самил Айрим и депутат от ПСР в Истанбул Деря Айайдин.

При пристигането си Ердоган и делегацията му се отправиха към конгресния център „Хейдар Алиев“, където се провежда срещата на върха.

Президентът се обърна към участниците по време на срещата на върха, която се провежда под мотото „Регионален мир и сигурност“, и присъства на официална вечеря, дадена от азербайджанския президент Илхам Алиев.

Президентът Ердоган: „Организацията на тюркските държави трябва да се превърне в структура, която застава зад това, което е правилно.“

В речта си на 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, проведена в Габала, Азербайджан, президентът Реджеп Тайип Ердоган подчерта, че те са изправени пред международна система, в която Съветът за сигурност на ООН остава безразличен към много въпроси, които нараняват съвестта на човечеството.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган се обърна към 12-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави. Той каза:

„Нападенията на израелското правителство – започващи с Ливан и Сирия, продължаващи с Йемен и Иран, и най-наскоро насочени към Катар – показаха още веднъж, че най-сериозната заплаха за стабилността в нашия регион идва от настоящата администрация на тази страна.

Последните стъпки за прекратяване на кланетата в Газа, които отнеха живота на 66 000 невинни хора, са наистина обнадеждаващи.

Ние вярваме, че само решението за две държави, основано на правата на палестинския народ съгласно международната легитимност и право, може да проправи пътя към справедлив и траен мир, и ние решително продължаваме усилията си в тази насока.

В Сирия установяването на стабилност е абсолютно необходимо условие за осигуряване на мир в нашия регион и извън него.

Въпреки многото предизвикателства, напредъкът, постигнат от сирийското правителство през последните девет месеца, ни позволява да гледаме с надежда към бъдещето.“

„Съзнаваме, че можем да допринесем за стабилността в нашия регион чрез икономическо развитие, социално благоденствие и укрепване на културните връзки.

Считаме, че нашите инициативи в областта на транспорта, енергийната сигурност и търговската интеграция са допълнителни елементи на този подход.

Фокусирането върху проекти и инвестиции, които ще активират и укрепят нашите енергийни и комуникационни връзки, е от полза за всички нас. Трябва да подобрим още повече ефективността на Транскаспийския среден коридор.

Като тюркски държави трябва да установим силно сътрудничество и да предприемем съвместни инвестиции със значителна добавена стойност, за да постигнем положението, което заслужаваме в областта на науката и технологиите, в най-кратки срокове.

За да бъдем в крак с глобалните развития в областта на изкуствения интелект и да съхраним нашето културно богатство, трябва да ускорим разработването на „Тюркския голям езиков модел“.

По отношение на общата азбука, Турция поема водеща роля, като публикува произведение на Ченгиз Айтматов и епоса „Огузнаме“ в общата азбука.

Бих искал да изразя своята радост, че президентът на Турската република Северна Кипър, г-н Ерсин Татар, се присъедини към нас тук в Габала, след посещенията си в Анкара, Шуша и Бишкек.

С голямо удоволствие наблюдавам, че тюркският свят продължава да подкрепя нашите турски кипърски братя и сестри в тяхното търсене на справедливо решение за две държави.

Приветствам и решението на нашия член наблюдател, Туркменистан, да участва като наблюдател в Тюркската академия и Фондацията за тюркска култура и наследство.

Искрено се надявам, че, иншаллах, скоро ще посрещнем нашите туркменски братя и сестри като пълноправни членове на нашия семеен съвет.“

