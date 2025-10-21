вторник, октомври 21, 2025
Прекрасна вечер в Асеновград с кауза

Концертът „Прекрасна вечер с Вас“ в Асеновград събра на една сцена любими български изпълнители и талантливи деца и младежи от местни школи.


Публиката се наслади на изпълненията на Петя Буюклиева, Милена Славова, група „Спринт“, Искрен Пецов, Дует „С Кауза“ (Галя Георгиева и Наско Лазаров) и Краси Недялков.

Специални гости в програмата бяха Вокална школа „Родолюбие“ с ръководител музикалния педагог Ина ПаришеваМузейна музикална школа – Асеновград, както и Денс формация „Косара“ с ръководители Таня Димитрова, Николета Виденова и Христина Филипова.

Концертите с кауза популяризират инициативата „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към превенция на репродуктивните проблеми при младите хора в България. Изпълнителите застават и зад каузата „За повече българска музика в национален ефир“.

Събитието се реализира със съдействието на Община Асеновград в лицето на кмета д-р Христо Грудев, който поднесе поздравителни адреси и цветя на организаторите и участниците.

Концертът беше проследен от първия ред и от бащата на Петя Буюклиева – Костадин Буюклиев, който с гордост аплодира дъщеря си, родена именно в Асеновград.

Мотото на турнето е: „Всеки решен проблем прави живота ни по-сигурен и по-добър!“

Събитията се организират от Агенция „Сребърен ключ“Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ (СНАМП)Студио „Спринт Проджект“ и Жени с кауза, с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Информационна агенция „Профайл“, „ХайЛайф“, Информационна агенция „Фокус“, „Блиц“, БТА, „Стандарт“, вестник „Труд“, „България днес“, „Телеграф“, както и телевизията на Асеновград TV SAT COM.

дизайнер Стоян Радичев„Калцит“ АДсладкарници „Нико“бонбонена фабрика „Алпи“печатница „Райт пак“„Запрянови – 03“ ООДОУ „Св. Княз Борис I“Информационна борса „Асеновград“ и нотариус Буюклиева.

С благодарност за подкрепата!Сдружение на „Независимите артисти, музиканти и певци

    Председател на УС – Пейо Пеев

