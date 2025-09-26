„Прекрасна вечер с Вас“ е посланието на Концертите с кауза тази година

Прекрасна и запомняща се вечер подаряват на своята публика Концертите с кауза и през тази година.

Турнето събира на една сцена обичани български изпълнители, които чрез силата на музиката отправят послания за култура, здраве и обществена отговорност.

Участници в събитията тази година са:

• Петя Буюклиева

• Милена Славова

• Искрен Пецов

• Дует с кауза (Галя Георгиева и Наско Лазаров)

• Група „Спринт“

• Красимир Недялков

• както и специални гости от съответните градове

В община Несебър специален гост бе Тодор Георгиев, а публиката пя заедно с артистите под звуците на любими хитове и на фона на впечатляващо светлинно шоу, което преобрази сцената на Barceló Royal Beach, който е официален хотелски партньор на събитието.

Името на турнето – „Прекрасна вечер с Вас“ – е избрано символично, за да носи на публиката незабравими емоции и магията на най-красивите български песни.

Концертите популяризират инициативата „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към превенция и грижа за младите хора в България. Изпълнителите застават и зад каузата „За повече българска музика в национален ефир“.

Предстоящи дати от турнето: Горна Оряховица, Асеновград и Еленово.

Събитията се организират от Агенция „Сребърен ключ“, Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ (СНАМП), Студио Спринт Проджект, Жени с Кауза, с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Медийни партньори: Информационна агенция „Профайл“, „ХайЛайф“, Информационна агенция „Фокус“, БТА.

Мотото на турнето: „Всеки решен проблем прави живота ни по-сигурен и по-добър!“

