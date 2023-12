Предстои да се плати сметката. Нали знаете, че няма да минете метър

КАЖЕТЕ, БЕ, УМНИ И КРАСИВИ ОТ РАЗГРАД, КЪРДЖАЛИ И БАНКЯ, РАЗРЕШЕН ЛИ Е ХУМОРЪТ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО? ИЛИ И ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАРЯЗАН НА ПАРЧЕТА? ОТГОВОРИ И ТИ, БЕ, ПАРАПЕТ: ТИ ЛИ СИ ВСЕЛЕНСКОТО УНИЖЕНИЕ, СЪБРАНО В ЕДНО КРИВО ТЯЛО? ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА. НАЛИ ЗНАЕТЕ, ЧЕ НЯМА ДА МИНЕТЕ МЕТЪРИмало ли е хумор през Средновековието? Бил ли е измислен? Или вече е бил забранен, щото от много смях и партита всички видяхме какво стана с Римската империя!Както и да го гледам Средновековието, всичко ми е само камък, студ и депресия, бате. Представям си ги горките рицарите, ако са си носили доспехите на голо, как им е замръзвала брадичката за оная келява ламарина. Особено в католическия свят сигурно е било ад!

Докато нашите средновековни селяни, например, през цялото време са си плували в свои води. От нищоправене за 500 години Османската империя отиде на нула! Представяте ли си какво можеха да направят, ако не ги мързеше? Ама, те – нашите селяни, и сега са си в Средновековието. Само Нова Загора го понася по-добре, щото е по-близо до Раднево. И диша ли диша…

Казвам всичко това, тъй като на мен ми е много смешно как тези глупаци нарязаха паметника. Приличат ми на някаква група пъпчиви мастурбатори, които току-що са открили списание “Бурда” и задъхано са се влюбили в жената от корицата, но не смеят да й пишат, щото е била приятелка на бабата на Киро, а и ги е страх да не ги засекат комунистите. Но гледам да не се смея, щото знам ли? Разрешен ли е хуморът в Средновековието?

Кажете, бе, умни и красиви от Разград, Кърджали, Банкя и други градове. Разрешен ли е хуморът в Средновековието? Или и той трябва да бъде нарязан на парчета?

Отговори и ти, бе, парапет. Отговори: ти ли си вселенското унижение, събрано в едно криво тяло?

Хайне е казал, че там където започват с горенето на книги, свършват с гореното на хора. И това е валидно за всяко едно изкуство. Кладата е вече разпалена, да пристига месото…

Всъщност, предполагам, че единственият ни шанс да не стигнем дотам е, ако на мястото на ПСА поставим нов паметник.

Ето как си го представям аз:

В основата му ще е Делян Пеевски – стабилен като дубайски пясък сред сибирски вятър. Непоклатим като КТБ! До него пък, малко по-отгоре, ще стои снажното тяло Баце. Обут с три-четвърти чорапи, а в лявата си ръка, стискащ лубрикант, за да може да си брои банкнотите, че вече не му остана слюнка в тази негова гнила уста. Най-отгоре пък ще стърчи Киро. Без документи, сам, решителен, озъбен, стискащ високо вдигат над главата си парапет. Около кръста му пък в самодивско хоро, с отворени усти, ще танцуват трите му влъхви – Асена, Лена и Бони. И трите по жартиери и бодита, досущ като Бионсе на концерт в Детройт.

В краката на монумента пък ще са всички останали: Настимир – само по очила и с карамфил в ръка, Божанков – само по папийонка и с карамфил в ръка, Христо Иванов – само по нос и с карамфил в ръка, а Атанас Атанасов няма да се вижда, по обективни причини.

Преди известно време колумнистката на Financial Times Джъмайма Кели написа, че публичното унищожаване на изкуство изглежда днес се радва на своя момент. Първо хвърлиха кутии с доматена супа върху картина на Винсент ван Гог в Лондон (макар и покрита със стъкло), а отделна група “климатични активисти” пък замеряха с картофено пюре платно на Клод Моне в Потсдам. “Творецът” Деймиън Хърст пък изгори стотици свои произведения, след като купувачите избраха да ги държат виртуално като незаменяеми токени.

Искам просто да кажа, че нискочелието и ултра простотията явно са на мода днес. Което пък автоматично значи, че нашето средновековно селячество няма как да остане по-назад от световните тенденции на глобалната глупост.

И тук някой красив ум от Разград адекватно ще отбележи: Ама, то ПСА няма нищо общо с изкуството! Вярно ли, бе, охлюв? Няма ли? А за българските скулптури Иван Фунев, проф. Любомир Далчев, Мара Георгиева, Васка Емануилова, Васил Зидаров, Петър Дойчинов и художника Борис Ангелушев чувал ли си? Не си. Нормално. Те не работят за гей парада, все пак…

Плитките ви мозъци няма как да знаят, че композицията е създадена в почит към паметта на загиналите срещу фашизма, а не на загиналите за освобождаване само на България.

Абе, няма хумор в Средновековието! В Средновековието обитава единствено Нищото. И флексът. Те кόлят и те бесят! Техните аватари са неграмотните орки, летящи между личната си алчност и дълбоко презрение към всякакво творчество, свобода или личност. И знаете ли, Айнщайн е гений не заради теорията си за относителността, а заради заключението:

Само две неща са безкрайни − Вселената и човешката глупост.

Да, бе, Настимире, стига си се въртял като шугав, за теб говори човекът…

П.С. By the way, поръчките свършиха. Предстои да се плати сметката. Нали знаете, че няма да минете метър…

Aвтор: Васил Петев

Facebook

Twitter



Shares