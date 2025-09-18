Представят произведението на Дачa Мараини „Скъпи Пиер Паоло”

На 24 септември в книжарница „Умберто & Ко” в София Италианският културен институт представя няколко откъса от произведението на Дачa Мараини „Скъпи Пиер Паоло” в рамките на XIII издание на „Нощ на литературата”, организирано в сътрудничество с членовете на EUNIC в София и Фондация „Прочети София”.

По този повод проф. Сава Славчев, автор, преводач и издател, представя и чете на български език няколко писма, които Мараини, близка приятелка на Пиер Паоло Пазолини, си представя, че пише на артиста, сякаш той все още е жив, като преразказва някои епизоди от живота им заедно.

Четенето трае двадесет минути и се повтаря шест пъти на всеки тридесет минути, започвайки от 18:00 ч. до 20:30 ч. като приключва в 21:00.

Институтът участва в тази инициатива, която популяризира колективното четене и градските пространства на столицата и България: очакваме ви на тази среща, за да си спомним заедно един от най-великите поети, писатели и режисьори на ХХ век!

Вход свободен. Очакваме Ви!

