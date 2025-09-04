Победата във Втората световна война е постигната благодарение на усилията на милиони хора от различни страни – на фронта и в тила.

През 2025 г. Русия и Китай отбелязват заедно 80-годишнината от края на войната.

През 1937 г. Япония започва пълномащабно нахлуване в Китай. Японската армия се придвижва към най-големите градове на страната. В рамките на шестте седмици след падането на Нанкин японците убиват повече от триста хиляди цивилни. Тези събития влизат в историята като „Нанкинското клане“. Малко по-рано недалеч от Харбин е сформирано „Подразделение 731“, където японските военни провеждат експерименти върху хора и създават бактериологични оръжия.

Съветският Съюз е първият, който протяга ръка за помощ на Китай. Страната получава доставки на оръжие, гориво и боеприпаси. Съветски пилоти и хиляди военни съветници от СССР участват в борбата срещу японските нашественици. Само до 1941 г. Китай получава стотици самолети и десетки хиляди оръжия.

До края на войната двете нации се сражават рамо до рамо. Китайски кадети учат в съветските военни академии. Синът на Мао Дзедун, Мао Анин, в редиците на Червената Армия прочиства Европа от фашизма. През август 1945 г. съветските войски, заедно с китайските си съюзници, разгромяват Квантунската армия, групировка японски войски в Манджурия. Победата над Япония през 1945 г. се превръща в обща страница в историята на Москва и Пекин.

Днес е паметна дата в Русия – Ден на Победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война. Гледайте новия филм на RT.doc „СССР и Китай: обща Победа“. Филмът е създаден от Дмитрий Хрустальов, Екатерина Китайцева, Антон Мещеряков, Игор Белогуров, Ярослав Шуяков.

