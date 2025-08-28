Представяме ви чай Пуер

Чаят Пуер е роден в Сишуанбана, Линцан, Пуер и други райони на провинция Юнан.

Това са големи дървета, високи до 16 метра, с леко окосмени издънки, а крайните пъпки имат бели косъмчета. Чаят Пуер се характеризира с умения за приготвяне и пиене и може да се пие бистър или смесен. Той прави гъст оранжево-жълт чай, има силен и устойчив аромат, уникален аромат и силен, мек вкус, който трае дълго време.

​Пуер чаят някога е бил категоризиран като черен чай, но сега е класифициран като постферментирал чай в категорията за преработка.

История

Династия Джоу

Чаят Пуер има много дълга история, още преди три хиляди години, по време на завладяването на династията Джоу от крал У, народът Пу, пионерите в отглеждането на чай в Юнан, вече са предлагали чай на крал У от династията Джоу, само че по това време не е имало име за чая Пуер.

​

Династия Тан

Исторически документи документират, че най-ранният култиватор на чай Пуер е бил служителят на династията Тан Фан Чуо, който е написал „Книгата на варварите“, том VII, „Чаят се отглежда в планините на границата с град Иншенг и няма метод за събиране и производство. Варварите от Меншенг го пият с черен пипер, джинджифил, канела и го готвят.“ Според доказателствата, чаят в Иншенгченг би трябвало да е от едролистния вид чай от Юнан, т.е. от вида чай Пуер.

​

Династиите Мин и Цин

По време на периода Уанли на династията Мин, Сие Джаоджинг споменава думата „Пу-чай“ (т.е. чай Пу-ер) в книгата си „Дианлиу“, където казва: „Целият чай, използван от обикновените хора, е Пу-чай, който се запарва и се оформя на топчета“. Това е първият път, когато думата „Пу чай“ се използва в писмен вид. Ли Шъджън от династията Мин, в „Сборник по материя медицина“, също има запис за „Пу’ер чай от пуер от Юнан“.

Производство

Чаят Пуер се разделя на две категории: Пуер насипен чай и Пуер плътен чай. Пуер насипният чай, традиционно Мао Джиен и едрозърнест, се е развил в шест категории: Пуер зелен чай, Пуер улун чай, Пуер червен чай, Пуер черен чай, Пуер жълт чай и Пуер бял чай.

Суров чай: Пу-ер чаят (суров чай) се приготвя от пресни листа от едролистни чаени дървета в Юнан, отглеждани при условията на околната среда, характерни за мястото на произход на чая Пу-ер, чрез процесите на озеленяване, месене, сушене на слънчева светлина, обработка на пара и формоване, включително насипен чай и плътно пресован чай. Неговите качествени характеристики са: тъмнозелен на вид, чист и устойчив аромат, богат и сладък вкус, зелено-жълт цвят на супа, долната мазнина на листата е жълто-зелена. Суровият чай представлява пресни чаени листа, откъснати и отлежали по естествен начин, без да преминават през процес на ферментация. Суровият чай е силен и стимулиращ. Новоприготвеният или отлежал суров чай ​​има силен горчив вкус, а цветът на супата е по-светъл или жълто-зелен. Колкото по-дълго се съхранява суровият чай, толкова по-мек е вкусът.

​

Зрял чай: Пу-ер чай (зрял чай) е насипен чай и плътно пресован чай, обработен с едролистния слънчев зелен чай от Юнан, който отговаря на условията на околната среда в района на производство на чай Пу-ер като суровина и използва процеса на яйчникова купчина чрез последваща ферментация (изкуствено добавяне на вода за повишаване на температурата, за да се насърчи размножаването на бактериите, ускоряване на зреенето на чая, за да се премахнат горчивината и стипчивостта на чая, за да се постигне чист вкус и отличителен характер на червения и гъст цвят на супа). Качествените му характеристики са: цвят на супа червен, гъст и ярък, уникален аромат на Ченсян, мек вкус и сладост, долната част на листа е еднородна червено-кафява. Узрелият чай се ферментира, за да стане по-мек, зрелият чай има мек вкус, чаят е копринено гладък, с мек аромат, по-подходящ за ежедневна пиене. Ароматът на зрелия чай ще става по-мек и по-силен с времето на отлежаване. 1973 г. е годината на разграничение за зрял чай и не е имало зрял чай преди 1973 г.

​Приготвяне на чай Пуер

Чаят Пу Ер може да издържи на много висока температура (90-100°C) и е отличителен с това, че може да се запарва многократно, без да губи оригиналния си вкус. Красотата на Пуера се крие в способността му да се запарва многократно, като всяка запарка разкрива нови сложности и тънкости. 5-7 грама Пуер се използват за приготвяне на около 200 мл чай. След това може да се запари за 2-3 минути, като всяка следваща запарка може да бъде за по-дълъг период от време.

Пу Ер е жива история, свидетелство за изкуството на отлежаването и изследване на вкусовете, които се развиват с времето.

