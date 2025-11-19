Представиха „Стълбата“ във Факултета по журналистика и масова комуникация

Представянето на новия брой на списание „Стълбата“ събра студенти, преподаватели и водещи имена в журналистиката и комуникациите

В Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе представянето на 13-ия брой на списание „Стълбата“, посветен на темата „(Д)еволюция на влиянието“. Събитието събра студенти от бакалавърските и магистърските програми, преподаватели и гост-лектори – Леонард Георгиев, Михаил Ангелов, Кремена Димитрова, Благой Цицелков и Стефан The Стефанов, под модерацията на гл. ас. д-р Благовест Илиев.

Заместник-деканът по научноизследователската дейност, проф. д-р Николай Михайлов, приветства участниците от името на Декана на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова и подчерта значението на критичното мислене в епохата на дигиталното влияние: „Като преподаватели, като хора на знанието, ние се стремим към едно въздигане над очевидното и привидното – дори над удобното. Опитваме се да погледнем на реалността и технологиите по начин, който разкрива как те променят света около нас и, накрая на сметка, как променят нас самите.“ И допълни: „Това събитие е много внимателна и сериозна инициатива, която цели да зададе въпросите, свързани с комуникацията, с технологията, с промяната на средата и – най-вече – с влиянието. Благодаря ви, че приехте нашата покана.“

Главният редактор на изданието, Леонард Георгиев, насърчи студентите да се включват активно и подчерта и основния принцип на екипа: „За нас най-важно беше да изградим медия на ценностна основа. Това е каузата, която събира невероятните професионалисти, с които работим.“ Отговорният редактор на списанието Кремена Димитрова представи концепцията на броя и провокира студентите да споделят дали изобщо са чели изданието. В увлекателното си изложение тя подчерта: „Темата на броя поражда много асоциации. Изследваме кой владее влиянието, как се променя то през вековете и как технологиите днес превръщат информацията в най-голямата сила.“

В разговорите се включиха всички гост-лектори, които споделиха личен опит, истории от работата си в медиите, примери за етични дилеми и за влиянието на технологичните платформи върху начина, по който обществото общува.

Студентите задаваха въпроси за бъдещето на журналистиката, рисковете от алгоритмите, отговорността на инфлуенсърите и границата между информация и манипулация.

Събитието премина при пълна зала, активни дискусии и искрен интерес от страна на бъдещите журналисти и комуникатори. Гостите призоваха младите професионалисти да развиват критично мислене и да помнят, че влиянието е сила, която може да служи както за просветление, така и за заблуда.

