Председателят на Народното събрание на България винаги е изпитвал симпатия и е придавал особено значение на отношенията с Виетнам

На 11 септември в сградата на Народното събрание на България виетнамският посланик в България Нгуен Ти Мин Нгует се срещна с председателката на Народното събрание Наталия Киселова.

Посланик Нгуен Ти Мин Нгует изрази благодарността си към председателката на българската Народна събрание Наталия Киселова за отделеното време да я приеме, както и искрено й благодари за поздравителното писмо по повод 80-годишнината от Националния празник на Виетнам и 75-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.

Подчертавайки, че през последните 75 години традиционното приятелство между Виетнам и България непрекъснато се укрепва и развива, като парламентарното сътрудничество играе важна роля, посланикът високо оцени тясното сътрудничество между двата парламента, което се прояви в последните визити на високо равнище, допринесли за насърчаване на парламентарното сътрудничество, икономическите и търговските отношения и обмена на законодателен опит.

Посланикът потвърди желанието си двете страни да продължат да поддържат форми на обмен на делегации, онлайн срещи и координация на многостранни парламентарни форуми като Междупарламентарния съюз (IPU) и Парламентарното партньорство Азия-Европа (ASEP).

В контекста на 2025 г., която е особено значима за Виетнам, белязана от много важни исторически събития, посланикът счита, че това е движеща сила за Виетнам да укрепи международната си интеграция и да разшири многостранното сътрудничество с България. Посланикът изрази надеждата си, че по време на мандата си ще положи всички усилия, за да допринесе за издигането на отношенията между Виетнам и България на ново ниво чрез укрепване на политическия диалог на високо равнище, насърчаване на междуправителствения комитет и механизмите за политически консултации, насърчаване на икономическото, търговското и инвестиционното сътрудничество и разширяване на културния обмен и обмена между хората.

По този повод посланик Нгуен Ти Мин Нгует предложи редица ключови насоки за сътрудничество за предстоящия период, включително ефективното изпълнение на споразуменията между двата парламента, засилване на обмена и споделянето на опит в областта на управлението и законодателството. Освен това двете страни биха могли да насърчават икономическото, търговското и инвестиционното сътрудничество в потенциални области като селското стопанство, фармацевтиката, образованието и обучението, информационните технологии, цифровата трансформация и зелената трансформация, като същевременно укрепват културното и образователното сътрудничество, обмена на студенти, стипендиите и обмена между хората.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави посланик Нгуен Ти Мин Нгует за новата й длъжност и поздрави Виетнам по повод 80-годишнината от Националния празник и 75-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.

Доволна от положителното развитие на традиционното приятелство между двете страни през последните 75 години, особено чрез визити и контакти на високо равнище, председателката на Народното събрание подчерта, че българският народ винаги е изпитвал специална привързаност към виетнамския народ. По-специално, настоящите висши лидери на България, особено президентът Румен Радев и министър-председателят Росен Желязков (бивш председател на Народното събрание), които са посетили Виетнам, са проявили привързаност и голямо значение към отношенията с Виетнам.

Оценявайки положителния принос на виетнамската общност в България за местното социално-икономическо развитие, председателят на Народното събрание Наталия Киселова потвърди, че България винаги е придавала значение на отношенията си с Виетнам – надежден партньор с важно геостратегическо положение в Югоизточна Азия и Азия.

Съгласявайки се с предложенията на посланика за засилване на парламентарното сътрудничество, включително насърчаване на дейността на Групата за приятелство и обмен на законодателен опит, председателката на българското Народно събрание счита това за един от важните фактори за насърчаване на двустранните отношения.

Приветствайки предстоящото посещение и работна визита на делегацията на Националния съвет на Народното събрание на Виетнам, лидерът потвърди, че Народното събрание на България ще координира тясно действията си, за да гарантира, че визитата ще постигне практични резултати, допринасящи за по-нататъшното укрепване на връзките и сътрудничеството между двете национални събрания.

Срещата се проведе в атмосфера на приятелство, доверие и взаимно разбирателство, допринасяйки за укрепването и задълбочаването на традиционното приятелство и многостранното сътрудничество между Виетнам и България.

