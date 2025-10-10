Предприемачът Виктория Викторова с първата у нас книга за Синдром на самозванеца

Над 70% от българите страдат от психологическото явление, сочи проучването ѝ

Предприемачът с множество български и международни отличия Виктория Викторова разкри за борбата си с психологическото явление Синдром на самозванеца в книга, създавайки първия в България труд по темата с помощта на редица учени в областта.

Книгата “СИНДРОМ НА САМОЗВАНЕЦА. Как да излезем от сянката му” е публикувана от издателство “Кибеа” и официалната й премиера й предстои в четвъртък, 16 октомври, от 18:30 ч в бар-сцена на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ (ул. „Емил Берсински“ 5, София).

Четивото е първото детайлно разглеждане на психологическия феномен, познат по света като Imposter Syndrome: усещането, че въпреки всички доказателства за компетентността си, около 70% от успешните хора се чувстват като измамници, които “до момента заблуждават успешно всички около себе си”. Хората със Синдрома са на мнение, че отличията или репутацията им са плод на добър късмет, слаба конкуренция или всеобща заблуда, която може да се изпари всеки момент. Това много често ги спира от нови възможности, за да не рискуват да бъдат “разкрити”. Последствията върху психичното и физическото здраве могат да бъдат сериозни, предупреждават учените.

За целите на книгата Викторова е интервюирала един от водещите учени в световен мащаб по темата д-р Валъри Янг, както и български специалисти, признати на най-високите международни нива. Проф. д-р Богдан Драгански, ръководител на клиниката за мозъчно здраве в Университетска болница Берн, Швейцария, както и проф. Александър Тодоров, български професор по психология в Бизнес училище „Бут“ при Чикагския университет, където работи след 18-годишна кариера в университета Принстън, са само двама от специалистите с български корени, включили се в труда.

Освен експертни мнения и лични истории, в книгата е разгледано и първото проучване за Синдром на самозванеца, което Викторова провежда сред близо 700 българи. Резултатите потвърждават тези, правени извън границите на страната ни: над 70% от запитаните имат проявления на Синдрома в някаква степен. Детайлите са публикувани в книгата с пояснения и диаграми, с което се алармира за нуждата от обществени дискусии по въпроса.

“Радвам се, че книгата се приема топлкова добре, защото като човек със Синдрома, по начало не очаквах, че от издателство “Кибеа” ще я публикуват, какво остава за позитивната обратна връзка от хора, които ми пишат, че им е помогнала”, споделя Виктория Викторова, съосновател и управител на платформата за психично здраве MindFit и маркетинг агенцията Press Start. “Вече имах първите си срещи с читатели в София и Пловдив в рамките на Алея на книгата и не мога да опиша благодарността от разговора с всеки от тях.”

