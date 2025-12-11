Предлага се дългосрочен подслон за семейства, разселени след пожара в жилищна сграда в Хонконг

Преходен жилищен комплекс предлага безплатен, дългосрочен подслон и подкрепа на десетки семейства, които бяха разселени от пожара в сграда в района Тай По в Специалния административен район Хонконг (HKSAR) на Китай.

Пожарът, който избухна в жилищния комплекс Wang Fuk Court на 26 ноември, беше най-смъртоносният, който Хонконг е виждал от много десетилетия, като опустошителният пожар остави най-малко 159 загинали, 79 ранени и хиляди семейства без дом.

След трагедията доброволци се отзоваха, за да предложат помощ на оцелелите и техните семейства, като същевременно се прилагат програми за осигуряване на настаняване на тези, които са загубили домовете си.

Селище Лок Син, най-големият проект за преходни жилища в Тай По, първоначално е построено, за да предложи удобно и стабилно място за хора, чакащи обществено жилище. Сега то се е превърнало в дом на 82 семейства, или повече от 200 души, които са били разселени от неотдавнашния пожар.

Мястото разполага и със станция за снабдяване, където внимателни жители са дарили ежедневни предмети, които могат да бъдат раздадени на разселените семейства.

„Създадохме тази станция за доставки доброволно. Тези доставки идват от различни места и са дарени от добросърдечни хора. През първите няколко дни на жителите може да им липсват малки и основни неща като клечки за хранене или закачалки за дрехи, така че ние, съседите, им дадохме вещи от собствените си домове“, каза местен жител и доброволец на мястото.

Във всеки от апартаментите тук вече има основни неща, с малка кухня за готвене, легло с матрак, чиста баня и основни уреди като телевизор, хладилник и микровълнова печка.

Жителите не са длъжни да плащат наем или такси за комунални услуги. Жилищното бюро поясни, че това не е просто временна мярка, действаща през първите няколко месеца, като заяви, че семействата ще получават същата подкрепа толкова дълго, колкото им е необходима.

„Всички организации разбират, че предвид неотложните нужди на жителите, ние няма да начисляваме наем. Най-малкото тези жилища предлагат по-дълги периоди на наем, така че те няма да се нуждаят от притеснения за наем и ще могат да имат стабилно място за живеене“, каза Чери Лий, директор на проекта за преходно жилище в село Лок Син.

Подкрепата се простира и отвъд практическата помощ, като на разположение е и лична помощ, за да се помогне на жертвите да преминат през този труден период. Всяко домакинство е свързано със специализиран социален работник, който да им помага с всякакви нужди, включително психологическа грижа, по силата на така наречения механизъм „един социален работник на домакинство“.

„След пожара в общността станаха достъпни много видове подкрепа. Хората предлагаха доставки, спешен подслон и различни видове финансова помощ. Социалните работници помагат за консолидирането на информацията, предават я на засегнатите жители и ги подкрепят в намирането на подходящи обществени ресурси. Виждайки колко силна е мобилизацията в обществото, жителите поне знаят, че не са сами. Всички работят заедно, за да ги подкрепят“, каза Лий.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/F2eW7Hegt2c

Източник: CCTVPlus

