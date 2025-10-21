Празник на църковната музика в гр. Каристос, Гърция

На 18 и 19 октомври в гр. Каристос, който се намира в най-южната част на остров Евбея, Гърция, се състоя среща на няколко школи за Византийско (Източно) църковно пеене.

Поводът за празничното събитие беше 20-годишнината от основаването на школата „Св. Йоан Кукузел“ към Каристийската и Скирска митрополия, създадена през 2005 г. с благословението на Каристийския и Скирски митрополит Серафим. Гостуваха хоровете „Йеромонах Неофит Рилски“ към Неврокопската света митрополия и „Св. Йоан Дамаскин“ към Тесалийската и Фанариоферсалска света митрополия, гр. Кардица, Гърция. Трите школи и хоровете към тях са основани от проф. протопсалт Йоанис Папахронис с благословението на митрополитите на епархиите, в обхвата на които те развиват своята дейност. Вечерта на 18 октомври в залата на Духовния център в гр. Каристос се състоя съвместен концерт на трите хорови състава.

Пред многолюдна публика църковните певци представиха богата музикална програма, съставена от разнообразни по вид песнопения от различни богослужения. Първи по ред пяха гостите от Кардица с диригент г-н Илия Капелас. Те представиха песнопения от богослужебната прослава на св. свещеномъченик Серафим, архиепископ Фанарийски, и Осемте местни светии. След тях хористите от България под диригентството на проф. Папахронис изпълниха различни песнопения от празничната служба на св. Йоан Рилски за 19 октомври. Включени бяха и песнопения, нотирани от йеромонах Неофит Рилски и други рилски монаси. Концертът завършиха домакините от Каристос с диригент протопрезвитер Сотириос Цугас, които представиха песнопения от богослуженията за най-големите Богородични празници – Рождество Богородично, Благовещение и Успение Богородично. Накрая трите хора изпълниха съвместно пространното песнопение „По молитвите“ от отец Йоасаф Дионисиатис († 1866).

Сред официалните гости на концерта бяха Неврокопският митрополит Серафим, Тесалийският и Фанариоферсалски митрополит Тимотей, протосингелът на Каристийската и Скирска митрополия архимандрит Никодимос Погас, както и кметът на гр. Каристос. На 19 октомври (неделя) в храм „Св. Николай“, гр. Каристос, бе отслужена св. Литургия, оглавена от Каристийския и Скирски митрополит Серафим. С него съслужиха Йеруполският митрополит Никандър от Вселенската патриаршия (родом от гр. Каристос), Неврокопският митрополит Серафим, Тесалийският и Фанариоферсалски митрополит Тимотей, както и свещеници от местната митрополия. Песнопенията по време на утренята и светата Литургия с особено благолепие изпълниха и трите хора.

На десния клир пяха хористите от Кардица и Каристос, под ръководството на г-н Илия Капелас, а на левия – гостите от България с диригент г-н Йоанис Папахронис. Богослужението завърши със заупокойна молитва за починалите благодетели и обитатели на старческия дом към Каристийската митрополия, основан преди повече от 40 години. Каристийският и Скирски митрополит Серафим, който вече близо 60 години заема катедрата, се обърна с пастирско слово към гостите и своите епархиоти, изпълнили до краен предел храма, изтъквайки значимостта на тази среща на църковните хорове и на съвместната служба като свидетелство за единството, към което трябва да се стремим като Църква Христова.

Подчерта и важността на изучаването на църковното пеене и на благолепието на богослужението, тъй като животът на Църквата е в службите и песнопенията за прослава на нашия Троичен Бог. Всички присъстващи преживяха изключителна радост през тези два дни, за което особено допринесе възможността да се благословят лично и да чуят мъдрите архипастирски и отечески слова на достолепния старец – Каристийския и Скирски митрополит Серафим.

Текст: © Неврокопска св. митрополия

Снимки: © Неврокопска св. митрополия

Facebook

Twitter



Shares