Правителството на ОАЕ издаде федерален указ-закон за цифровата безопасност на децата

Правителството на ОАЕ издаде федерален указ-закон относно цифровата безопасност на децата, който въвежда цялостна законодателна рамка за защита на децата от онлайн рискове и насърчава отговорното използване на безопасно и подходящо за възрастта им цифрово съдържание.

Това е в съответствие с обявяването на 2026 г. за Година на семейството в ОАЕ и е част от визията на страната за защита и подобряване на качеството на живот на децата във всички среди.

Новото законодателство има за цел да защити децата от вредно цифрово съдържание и практики, които оказват негативно влияние върху тяхното физическо, психологическо и морално благосъстояние.

То също така установява всеобхватна рамка за управление, която определя ролите и функциите на съответните органи в това отношение и осигурява координация и интеграция между тях за защита на децата и техните права в цифровата екосистема.

Декретът-закон се отнася за доставчиците на интернет услуги и цифровите платформи, независимо дали оперират в ОАЕ или са насочени към потребители в ОАЕ. Цифровите платформи, обхванати от декрет-закона, включват: уебсайтове, търсачки, интелигентни приложения, приложения за съобщения, форуми, онлайн платформи за игри, платформи за социални медии, платформи за стрийминг на живо, платформи за подкасти, стрийминг услуги, онлайн платформи за видео по заявка и платформи за електронна търговия. Декрет-законът се отнася и за лицата, отговорни за грижата за деца, и определя техните задължения по отношение на цифровата безопасност на децата, за които се грижат.

Освен това, декретът-закон създава „Съвет за цифровата безопасност на децата“ в ОАЕ, председателстван от министъра на семейството, като консултативен и координиращ орган за постигане на интеграция между федералните и местните структури и частния сектор по отношение на усилията за осигуряване на цифровата безопасност на децата.

Декрет-законът определя и функциите на съвета, които включват: предлагане на политики, законодателство и стратегии за осигуряване на най-високо ниво на цифрова безопасност за децата; предлагане на всеобхватна кампания за осведомяване; и провеждане на проучвания за наблюдение на възникващите цифрови рискове в светлината на бързото технологично развитие.

Този декрет-закон, издаден с решение на кабинета на ОАЕ след одобрение от Съвета за образование, човешко развитие и развитие на общността, установява система за категоризиране на всички цифрови платформи, независимо дали функционират в ОАЕ или са насочени към потребители в ОАЕ, въз основа на оценка на рисковете и въздействието им върху децата. Тази система служи като референтна рамка, очертаваща регулаторните стандарти за класифициране на платформите според техния тип, съдържание, обем на използване и въздействие върху децата. Тя също така определя контролите и ограниченията, свързани с използването на тези платформи от различни възрастови групи деца.

Декретът-закон забранява на цифровите платформи да събират, обработват, публикуват или споделят лични данни на деца под 13-годишна възраст, освен при специфични условия. Декретът-закон също така позволява изключение от тази забрана за платформи, използвани за образователни или здравни цели, при условие че е налице решение на кабинета на ОАЕ, като същевременно се гарантира, че са взети необходимите мерки за защита на безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата.

Декрет-законът очертава набор от задължения за цифровите платформи, за да се гарантира защитата на децата от вредно съдържание в цифровата среда. Тези задължения включват установяване и прилагане на настройки за поверителност по подразбиране, предоставяне на механизми за проверка на възрастта, предлагане на инструменти за налагане на възрастови ограничения за използването на цифрови платформи, активиране на инструменти за блокиране, филтриране и класифициране по възраст на съдържанието, както и регулиране на целевата онлайн реклама.

Новото законодателство също така забранява на цифровите платформи да позволяват на децата да участват, да създават акаунти или да имат достъп до онлайн търговски игри, свързани с хазарт или цифрови дейности, които включват залагане на пари.

Освен това, декретът-закон очертава набор от задължения за доставчиците на интернет услуги, включително активиране на системи за филтриране на съдържание в техните мрежи, за да се подобри спазването на политиките, забраняващи вредно съдържание за деца, и вземане на необходимите мерки за осигуряване на безопасно и контролирано използване на интернет услуги или електронни устройства от деца. Това включва изискване настойникът на детето да подпише условията за ползване, включително тези, които налагат интегрирането на инструменти за родителски контрол.

Декретът-закон очертава и набор от задължения за лицата, полагащи грижи за деца, най-важните от които са: наблюдение на цифровите дейности на детето, използване на инструменти за родителски контрол, за да се гарантира безопасно ползване и защита от вредно съдържание, и въздържане от създаване на акаунти за деца под тяхна грижа на цифрови платформи, които не са подходящи за възрастта им или не отговарят на засилените стандарти за защита на децата.

Министерството на семейството и съответните местни власти, отговорни за детските въпроси, всяка в рамките на своята юрисдикция, са натоварени с разработването на необходимите програми и механизми, за да се гарантира, че лицата, полагащи грижи за деца, изпълняват задълженията, предвидени в декрет-закона и неговите правила за прилагане. Новото законодателство регулира и механизма за сигнализиране на вредно съдържание за деца, като гарантира бързи действия в случаи на онлайн злоупотреба или експлоатация на деца.

източник: www.wam.ae

