Правителството на Камбоджа скърби за разрушаването на храма Та Крабей и изисква тайландските войници да понесат отговорност

Министерството на културата и изящните изкуства, заедно с камбоджанския народ, изрази дълбока скръб по повод пълното разрушение на храма Та Крабей, осъждайки го като тежък акт, който ще остане в историята като един от най-тежките случаи на унищожаване на културни ценности, извършени от тайландската армия.

В своето тържествено изявление министерството заяви: „Министерството на културата и изящните изкуства, заедно с всички камбоджанци, скърби за пълното разрушение на храма Та Крабей и ще запише това престъпление в историята на унищоженията, извършени от тайландската армия.“ Древният храм на кхмерите, на повече от хиляда години, беше превърнат в руини след тежки обстрели.

Според камбоджанското правителство, тайландските въоръжени сили – които Камбоджа обвинява в разпалването на граничния конфликт от 7 декември 2025 г. – са обстрелвали историческия храм с артилерия в продължение на два последователни дни, на 9 и 10 декември. В резултат на това храмът, който Тайланд е окупирал, се срути напълно и се превърна в купчина камъни. През същия период тайландските войски също обстреляха и унищожиха скелето, използвано за реставрационни работи в храма Преа Вихеар.

Видеоклипове, разпространявани в социалните медии, показват тайландски войници, които викат и бият камбани в знак на празнуване след успешното разрушаване на скелето в Преа Вихеар и след унищожаването на храма Та Крабей.

В изявление, публикувано в четвъртък, Министерството на културата осъди действията на тайландските войници като „аморални” и определи атаките срещу културното наследство като „варварски и нецивилизовани”.

Министерството призова международната общност, световните експерти и хората по целия свят да осъдят този престъпен акт, като прикани Тайланд незабавно да прекрати унищожаването на културни ценности и да спре агресията си срещу Камбоджа, като вместо това се върне към мирен диалог.

На същия ден Н.П. Ханг Чуон Нарон, министър на образованието, младежта и спорта, заяви, че Камбоджа „трябва да изправи пред Международния наказателен съд (МНС) онези, които са унищожили древния храм на кхмерите”.

Храмът Та Крабей се намира по протежение на планинската верига Дангрек в село Бос Том, община Кук Кхос, окръг Бантей Ампил, в провинция Одар Меанчей – на около 12 километра източно от храма Та Моан Том. Та Крабей е построен през 11 век, по време на царуването на кралете Суряварман I и Удаядитяварман II.

Междувременно, според Конг Путика, генерален директор на Националната служба за Преах Вихеар, все още не е оценена степента на щетите по храма Преах Вихеар, който също е бил атакуван, поради продължаващите тежки обстрели в района.

