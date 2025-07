Позицията на Турция в конфликта между Иран и Израел

През последните седмици сме свидетели на изострянето на ирано – изрелският конфликт.

Целият свят наблюдава как ще се развие тази ситуация и дали ще се успокои и ще се намери общ език или ще ескалира още повече. Много въпроси…много отговори и интерпретации, както на журналисти, така и на експерти и учени. Но има една страна, позицията на която е важна и това е Република Турция.

Ние решихме да потърсим мнението на турските експерти и чрез тях да дадем обективен отговор на въпроса „Каква е ролята на Турция в ирано – израелския конфликт?“.

Свързахме се с Доц. д-р Мурат Аслан и той се съгласи да отговори на въпросите на “Novinata.bg”.

Доц. д-р Мурат Аслан е член на факултета на Университета Хасан Кальонку

Изследванията му са предимно в областта на сигурността и отбраната, разрешаването на конфликти, разузнаването и пропагандните практики. Бил е командирован в Ирак, Афганистан и Босна, което улеснява сравнението на теорията и практиката по време на службата му. Основният регион, от който се е интересувал, обаче е Близкият изток; наблюдавал е околностите на географската близост на Турция, за да направи изчерпателни научни оценки. Понастоящем той е доцент в Университета Хасан Кальонку.

Автор е на книгите „Реформа на сектора за сигурност в Либия“: Реформата на Либия е ключова стъпка към изграждането на държава и Разузнаване и пропаганда в случаите на Босна и Херцеговина и Афганистан. Той е съредактор на книгите Yüzyıllık Kriz: Afganistan (Стогодишната криза: Афганистан) и Turkiye’s Counter Terrorism: Той е съавтор на книгата „Тероризмът в България“ (2001). Освен дейността си в мозъчните тръстове има множество глави от книги и статии.

Кристина Тенева: Как бихте коментирали цялата ситуация между Иран и Израел? Можем ли да говорим за войната?

Мурат: Някои я наричат „Дванадесетдневна война“, като я оприличават на ескалацията от 1967 г., наречена Шестдневна война. Ако погледнете международното право, нито една от двете страни не е обявила война на другата. Това е конфликт, но аз не смятам, че е война. Трябва да сме в крак с международното право, в противен случай няма закон или правило, което да използваме като отправна точка. Например, ако иранците са пленили израелски войник или пилот, международното право трябва да бъде приложено при съденето им. Ако този конфликт е бил война, тогава те [войникът] трябва да бъдат третирани като военнопленници.

Това е по-скоро ескалация, отколкото война. Това е ескалация между държавите, произтичаща от нови технологии и/или техни стратегии. Не забравяйте, че предишните ескалации бяха косвени, особено когато става дума за отношението на Иран. Те мобилизираха свои пълномощници, за да атакуват интересите на САЩ или Израел в региона, и се стигна до размяна на огън. Сега, обаче, това е много по-интензивна размяна.

Каква е ситуацията? Първо, ще видим, че и двете страни започват да създават истории за успех. Защо? От една страна, имаме Нетаняху, който се готви за преизбиране, стига да успее да разреши конфликта в Газа по начин, който е в полза на израелските интереси. От друга страна, имате иранци, които наблюдават международната обществена солидарност. Ето защо и двете страни трябва да създават истории за успех. Това означава, че те ще откажат да обявят себе си за победени, а другия – за победител. Второ, важни са стратегиите им по отношение на прилагането на военни тактики. Двете страни нямат обща гранична линия, което означава, че те трябваше да се бият от разстояние въз основа на своите възможности. И двете страни използваха ракети с голям обсег, самолети, изтребители и безпилотни летателни апарати. Освен това, когато става въпрос за стратегии, се използваха саботажи или нередовна война на разузнавателни служби, като пример за това е проникването на Израел в Иран.

Очевидно е, че Израел има въздушно превъзходство, тъй като успява да използва оперативния обсег от около пет хиляди километра на своите изтребители. Що се отнася до експлоатираните от тях изтребители F15 и F16 обаче, те можеха да носят само няколко боеприпаса, а не много, което означаваше, че трябваше да има повече от няколко полета, за да могат тези самолети да поразяват точни цели.

Иран отговори с размяна на ракети и снаряди, но използва различен подход. Първо изстрелваха боеприпаси, които летяха нередовно във въздуха, но бяха лесни за уцелване, което означаваше, че отбранителните мерки на САЩ и Израел бяха в състояние да ги свалят. След това се появиха ракети, но и те бяха лесно свалени. Иран използва хиперзвукови ракети. Тези оръжия са сравнително точни, но естеството им е да поразяват регион, а не точно определено място. Радиусът на грешка може да бъде между 100 и 200 метра. В заключение, когато става въпрос за военни атаки, израелците бяха много по-ефективни в сравнение с иранците. Важното е, че Иран показа, че е в състояние да удари Израел, и обратното – Израел доказа, че може да удари всяко кътче на Иран. Въпросът е, че ако те [Иран и Израел] разширят възможностите си, тази ескалация може да се повтори още веднъж.

Политическите и военните цели на операцията бяха много ясни. За иранците тя беше да спечелят превъзходство в преговорите относно ядрената си програма. Когато се стигна до нападенията на Израел, Иран искаше да покаже, че може да се защити, поради което твърди, че все още разполага с обогатен уран и че ядрената им програма може да бъде възстановена. За Израел целта беше заплахата да бъде понижена до по-ниско ниво на риск.

Нито една от двете страни обаче не успя да постигне политическите и военните си цели. Това означава, че има голяма вероятност тази ескалация да се повтори в бъдеще. В случай че Израел възприеме ядрената програма на Иран като заплаха, а Иран започне да вижда Израел като предизвикателен фактор в региона, през следващите години може да станем свидетели на нова ескалация.

Кристина Тенева: Означава ли това, че очаквате конфликтът да продължи?

Мурат: Да, но не и в краткосрочен план. Израел трябва да се подготви за избори и Нетаняху трябва да се съобразява с вътрешната нагласа на обществото за гласуване. От друга страна, Иран трябва да има подкрепата на Русия и Китай по отношение на боеприпаси, оръжия и оборудване, защото те липсваха. В този случай според мен трябва да има подготвителен етап преди по-нататъшната ескалация.

След като Иран е готов, той няма да може да атакува директно, но ще може да отправи вербално предизвикателство към Израел. Израел трябва първо да наблюдава общественото мнение, това на Тръмп, и степента на заплаха, която иранците представляват.

Кристина Тенева: Каква е позицията на Турция? Какви са отношенията на Турция с двете страни в конфликта?

Мурат: Турската външна политика е много ясна. На първо място, Турция не иска да вижда ядрени оръжия в региона. Нито от Израел, нито от Иран. Щом някой от тях го има, а в момента Израел има близо 400, можем да предположим, че в даден момент може да ги използва.

Ядрената енергия е право на всички държави и общности, дори и ние имаме програма за ядрена енергия, но тя трябва да бъде прозрачна и да се инспектира. Това е политиката на Турция.

Като изключим всичко това, Турция твърди, че това е агресия от страна на Израел. Военните операции би трябвало да са крайно средство, тъй като има дипломатически канали. Когато веднъж започнеш конфликт, не можеш да се оттеглиш. Цивилните загуби са големи в съвременните конфликти като този в Газа. Именно поради тази причина военните действия не трябва да се разглеждат като лесен вариант. Турция не одобрява военната ескалация на Израел и неговото отношение. В очите на турците това е оправдание за Нетаняху да започне конфликти в името на собствената си правителствена сигурност, тъй като срещу него има повдигнат процес за корупция.

Външната политика на Турция се основава на посредничество и улесняване. Отношенията между Израел и Турция са прекъснати поради цивилните загуби, но в момента тече процес на двойно посредничество. САЩ са в контакт с Израел, а Турция е в контакт или с Хамас, тъй като шефът на разузнаването ни имаше среща с тях миналата седмица, или с иранците. След като и Турция, и САЩ обединят усилията си, мисля, че ще могат лесно да се справят с необходимостта от посредничество. Линията на Турция е следната: улесняване на мира или посредничество на страните. Ако се случи война да ескалира, Турция не взема участие в тази ескалация.

Кристина Тенева: Много западни анализатори твърдят, че Турция може да спечели много от този конфликт. Какво е Вашето мнение по този въпрос?

Мурат: Да бъдеш победител или губещ не е дългосрочен ангажимент. Сега може да сте победител, а на следващия ден – губещ. Не бих нарекъл този процес „победител“ или „губещ“. Турция, първо, разреши въпроса със Сирия миналата година, и второ, постигна посредничество между Русия и Украйна и в Истанбул. Турция е много активна и на Балканите, особено в изграждането на мост между сърби и босненци или македонци и българи. Ето защо е много по-вероятно политиката на Турция да има предимство във външната сфера. На всичкото отгоре, ако проверите околностите на Турция, можете да преброите около 30 текущи или потенциални конфликта. Междувременно страната трябва да се справя с много проблеми, тъй като е активна в Сомалия, Мали, Судан, тоест в Африка на юг от Сахара и в Близкия изток, което не е лесна работа. Много хора не знаят това, но когато Иран удари американската база в Катар, опасността се разпростря и върху турската база там.

Това е като да вървиш по въже и да балансираш между множество фактори, за да не паднеш. Външната политика и разузнаването на Турция са много добре интегрирани помежду си. Те първо провеждат разузнавателна дипломация, което означава използване или извличане на полза от задкулисни преговори. Второ, водят директни преговори с другата страна или с всички засегнати страни и ако ситуацията не се подобри, тогава президентът поема отговорността, което означава, че дипломацията на лидера винаги е в задния джоб на Турция. Няма значение дали става въпрос за Иран или Израел, тези процедури са установени. Ето защо смятам, че Турция винаги има предимство в криза. Регионите около Турция, които в моите статии обозначавам като „три региона и три морета“, са пълни с много ескалации. Трудно е да се балансира между всичко едновременно. Когато се появи криза, трябва да се справим с нея и да очакваме след това да се появи друга. Успяхме да намалим ескалацията между Израел и Газа, но това не възстановява загубата на човешки живот в Газа.

Кристина Тенева: Каква роля ще играе Турция сега?

Мурат: Ако заплахите са екзистенциални за сигурността на Турция, тогава тя може да стане агресивна. Ако в регионите, от които има интерес, има опасения, например ескалация, Турция не се намесва, а действа като страна, за да я потисне. Това може да стане или чрез дипломация, или със съвместни сили с организации като НАТО. Ако конфликтът е твърде далеч от Турция, тя изобщо не се намесва.

Ако има пряка заплаха за Турция, тя не се колебае да започне военна операция, като обикновено прилага поетапен подход като показване на сила или ограничено използване на сила преди пряк ангажимент. Това се случи в Сирия и Либия.

Що се отнася до конфликта между Израел и Иран, щом Турция се почувства застрашена, тя ще задейства своите отбранителни мерки. Що се отнася до Балканите, към настоящия момент там се изисква пасивна защита, което означава съдействие и посредничество.

Кристина Тенева: Благодаря ти за отделеното време и за изчерпателните отговори, Мурат.

Turkey’s position in the conflict between Iran and Israel

In recent weeks, we have witnessed the escalation of the Iran-Israel conflict.

The whole world is watching to see how this situation will unfold and whether it will calm down and a common language will be found, or whether it will escalate further. Many questions… many answers and interpretations, both from journalists and from experts and scholars. But there is one country whose position is important, and that is the Republic of Turkey.

We decided to seek the opinion of Turkish experts and, through them, provide an objective answer to the question “What is Turkey’s role in the Iran-Israel conflict?”

We contacted Assoc. Prof. Dr. Murat Aslan, who agreed to answer the questions of Novinata.bg.

Assoc. Prof. Dr. Murat Aslan is a member of the faculty of Hasan Kalyoncu University.

His research is mainly in the field of security and defense, conflict resolution, intelligence, and propaganda practices. He has been on assignment in Iraq, Afghanistan, and Bosnia, which facilitates the comparison of theory and practice during his service. However, his main area of interest is the Middle East; he has observed the geographical proximity of Turkey in order to make comprehensive scientific assessments. He is currently an associate professor at Hasan Kalyoncu University.

He is the author of the books Security Sector Reform in Libya: Libya’s Reform is a Key Step Toward State-Building and Intelligence and Propaganda in the Cases of Bosnia and Herzegovina and Afghanistan. He is co-editor of the books Yüzyıllık Kriz: Afganistan (The Hundred-Year Crisis: Afghanistan) and Turkiye’s Counter Terrorism: He is co-author of the book Terrorism in Bulgaria (2001). In addition to his work in think tanks, he has authored numerous book chapters and articles.

Kristina Teneva: How would you comment on the whole situation between Iran and Israel? Can we talk about the war?

Murat: Well, some have called it a “Twelve-day war” resembling it to the 1967 escalation which was called the Six-day war. If you look at international law, neither of the two countries declared war on the other. It is a conflict; however, I do not believe it is a war. We have to keep up with international law, otherwise there is not any law or rule which we can use as reference. For instance, if Iranians captured an Israeli soldier or pilot, the international law should be applied in judging them. If this conflict was a war, then they [soldier] should be treated as a prisoner of war.

Rather than a war, this is an escalation. Deriving from new technologies and/or strategies of the sates, this is a state-to-state escalation. Remember, previous escalations were indirect, especially when talking about Iran’s attitude. They mobilized their proxies to attack either US or Israeli interests in the region, and there was an exchange of fire. Now, this is a far more intense exchange.

What is the situation? First, we will see both parties starting to create success stories. Why? On one hand, you have Netanyahu preparing for a re-election as long as he manages to resolve the Gaza conflict in way which favors Israeli interests. On the other, you have Iranians observing the international societal solidarity. This is why both parties have to build success stories. This means that they will refuse to declare themselves as the defeated and the other as the victor. Second, their strategies, in terms of employing military tactics, are important. Both countries do not have a shared boarder line which meant that they had to fight from a distance based on their capabilities. Both sides used long range missiles, aircraft, fighter jets and UAVs. On top of this, when it comes to strategies, sabotage or irregular warfare of intelligence agencies was employed, with an example of this being Israel infiltrating Iran.

It is obvious that air superiority was in Israel as they were able to exploit the operational range of around five thousand kilometers of their fighters. However, concerning the F15 and F16 fighters they operate, they were only able to carry several ammunitions, rather than many, which meant that there had to be more than a few flights in order for these planes to hit precise targets.

Iran’s response was the exchange of rockets and missiles, but they used a different approach. They first launched ammunitions which flew irregularly in the air, but it was easy to target which meant that US and Israel defense measures were able to shoot them down. Then, there were rockets, but they were also easily shot down. Iran used hypersonic missiles. These weapons are relatively precise; however, their nature is to hit a region rather than a precise location. The radius of error could be between 100 to 200 meters. In conclusion, when it comes to military attacks, the Israelis were much more efficient compared to the Iranians. What is important is that Iran showed they were able to hit Israel, and vice versa, Israel proved that they can strike every corner of Iran. The issue is that if they [Iran and Israel] expand their capabilities, this escalation may repeat once more.

The political and military goals of the operation were very clear. For Iranians it was to gain superiority in the negotiations concerning their nuclear program. When it came to Israel’s attacks, Iran wanted to show it can defend itself, hence why they claim they still have enriched uranium, and their nuclear program can be restored. For Israel, the goal was to have a threat downgraded to lower level of risk.

Neither party managed to achieve their political and military goals, however. This means that this escalation has a high probability of repeating in the future. In the case where Israel perceives Iran’s nuclear program as threat and Iran comes to see Israel as a challenging factor in the region, we could see another escalation break out in the coming years.

Kristina Teneva: Does this mean that you expect the conflict to continue?



Murat: Yes, however, not in the short term. Israel has to prepare for elections and Netanyahu has to keep up with the internal voting attitude of the public. On the other hand, Iran has to have the support of Russia and China in terms of ammunition, weapons, and equipment because they were lacking. In this case, there must be a preparation stage before further escalation, I believe.

Once Iran is ready, they won’t be able to attack directly, but they can verbally challenge Israel. Israel should first observe the public’s opinion, the one of Trump, and the degree of threat which the Iranians pose.

Kristina Teneva: What is Türkiye’s position? What are Türkiye’s relations with both sides of the conflict?

Murat: Turkish foreign policy is very clear. First of all, Türkiye does not want to see any nuclear weapons in the region. Neither from Israel, nor from Iran. Once any of them have it, and currently Israel has close to 400, we can assume that at some point they might use them.

Nuclear energy is a right to all states and communities, even we have a nuclear energy program, but it must be transparent, and it must be inspected. This is Türkiye’s policy.

All of this aside, Türkiye says that this is an aggression on Israel’s part. The military operations should have been the last resort as there diplomatic channels. Once you start a conflict, you cannot back down. Civilian losses are great in contemporary conflicts such as the one in Gaza. It is for this reason why military actions should not be treated as an easy option. Türkiye does not approve of Israel’s military escalation and its attitude. In the eyes of the Turkish, this is an excuse for Netanyahu to start conflicts for the sake of his own governmental security as there was a try process against him for corruption.

Türkiye’s foreign policy is based on mediation and facilitation. Israel and Türkiye’s relations are broken due to the civilian loses, however there is an ongoing double mediation process. The US is in touch with Israel and Türkiye is in touch with either Hamas, as our Intelligence Chief had a meeting with them last week, or the Iranians. Once both Türkiye and the US combine their efforts, I think they can easily address the need for facilitation. Türkiye’s line is this: facilitate peace or mediate parties. If war happens to escalate, Türkiye does not take any part in that escalation.

Kristina Teneva: Many Western analysts claim that Türkiye stands to win a lot from this conflict. What is your opinion on this?

Murat: Being a winner or a loser is not a long-term commitment. You may be a winner now and a loser the following day. I would not label this process as being a winner or loser. Türkiye, first of all, resolved the Syria issue last year, and second, achieved mediation between Russia and Ukraine and in Istanbul. Türkiye is also very active in the Balkans, especially in building a bridge between Serbians and Bosnians or Macedonians and Bulgarians. This is why Türkiye’s policy is much more likely to have an advantage in the foreign realm. On top of that, if you check the vicinity of Türkiye, you can count around 30 ongoing or potential conflicts. The country has to deal with many problems in the meantime, as it is active in Somalia, Mali, Sudan, meaning sub-Saharan Africa, and the Middle East, which is not an easy job. Many people do not know this but when Iran struck an American base in Quatar, the danger extended to a Turkish one there as well.

It is like walking on a rope and having to balance numerous factors in order not to fall. Türkiye’s foreign policy and intelligence are very well integrated with each other. They first conduct intelligence diplomacy, meaning the exploitation or benefit of back-door negotiations. Second, have a direct negotiation with the other party or all parties concerned, and if the situation does not improve, then the president will take charge meaning that leader’s diplomacy is always in Türkiye’s back pocket. It does not matter if it is Iran or Israel, these procedures are set in place. This is why I believe Türkiye always has an advantage in a crisis. The regions surrounding Türkiye, I label them as “three regions and three seas” in my articles, are full of many escalations. It is hard to balance everything at the same time. When a crisis pops up, we must deal with it and then expect another one to immerge after. We have managed to conclude the Israel-Gaza escalation or, at least lessen it, but this does not restore the loss of life in Gaza.

Kristina Teneva: What role will Türkiye play now?

Murat: If the threats are existential for Türkiye’s security, then it can become aggressive. If there is a concern in the regions Türkiye has an interest in, an escalation for example, Türkiye does not intervene but as acts a party to suppress it. This can be done either through diplomacy or in joint forces with organizations such as NATO. If a conflict is too far away from Türkiye, then it does not intervene at all.

If there is a threat directly to Türkiye, it does not hesitate to start a military operation, usually employing a phased approach like showing of force or limited use of force before direct engagement. This is what happened in Syria and Libya.

As for the Israel-Iran conflict, once Türkiye feels threatened it will engage its defense measures. When it comes to the Balkans, as of right now, it requires passive defense, meaning facilitation and mediation.

Kristina Teneva: Thank you for your time and for your thorough answers, Murat.

Assoc. Prof. Murat ASLAN

Faculty Member of Hasan Kalyoncu University

His studies are primarily on security and defence studies, conflict resolution, intelligence and propaganda practices. He had been commissioned to Iraq, Afghanistan, and Bosnia, facilitating the comparison of theory and practice when he was in service. The primary region he has been interested in is the Middle East, though; he has monitored the vicinity of Turkiye’s geographical proximity to conclude comprehensive scholarly assessments. He is currently an Associate Professor at the Hasan Kalyoncu University.

He is the author of the books Security Sector Reform for Libya: A Cruical Step Towards State Building and Intelligence and Propaganda in the Cases of Bosnia and Herzegovina and Afghanistan. He co edited the books Yüzyıllık Kriz: Afganistan (The Crisis of the Hundred Years: Afghanistan) and Turkiye’s Counter Terrorism: Concept, Procedure, Method. He has numerous book chapters and articles other than his think tank activities.

