събота, октомври 11, 2025
Позицията на Пхенян по украинския въпрос остава ясна и последователна — страната винаги ще подкрепя стремежа на Русия да премахне основните причини за тази криза и да защити своя суверенитет, заяви лидерът на КНДР Ким Чен Ун.

По отношение на украинския въпрос позицията на Корейската народно-демократична република, като съюзник на Русия, остава ясна и последователна. В съответствие с духа на договора, сключен между двете страни, ние винаги ще подкрепяме решително позицията на правителството и народа на Русия, които са решени да премахнат основните причини за украинската криза, както и да защитят суверенитета, интересите на сигурността и териториалната цялост“, подчерта Ким Чен Ун по време на срещата.

