Постоянният представител подчертава силното партньорство между Камбоджа и ООН

Негово Превъзходителство посланик Кео Чхеа, постоянен представител на Камбоджа в Организацията на обединените нации, присъства и изнесе изявление във вторник по време на интерактивния диалог между държавите-членки и координаторите на ООН.

Целта на събитието беше да се направи преглед на постигнатия досега напредък и да се обменят мнения за укрепването на системата за развитие на ООН в подкрепа на целите за устойчиво развитие (ЦУР), според Постоянното представителство на Кралство Камбоджа в Организацията на обединените нации.

По време на посочения диалог посланик Кео оцени високо доброто партньорство между Кралското правителство на Камбоджа и ООН, като подчерта критичната роля на ООН в подкрепата на продължаващите усилия на Камбоджа за напредък в постигането на ЦУР и в подготовката на Стратегията за плавен преход на страната за планираното й излизане от категорията на най-слаборазвитите страни (НСР) до 2029 г.

Посланик Кео също така насърчи координатора на ООН и екипа на ООН в страната да засилят сътрудничеството с Камбоджа в три приоритетни области: (1) устойчиво финансиране и изграждане на капацитет за подкрепа на страните, които се подготвят за излизане от категорията на НРД; (2) интегрирани подходи, които укрепват устойчивостта на климата и цифровото управление, и (3) по-силна съгласуваност на системата на ООН за осигуряване на ефективна мобилизация на ресурси.

