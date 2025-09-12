Постоянният представител на Китай в ООН Фу Конг остро осъди израелския удар в Катар

Постоянният представител на Китай в ООН Фу Конг в четвъртък категорично осъди израелския удар, насочен срещу висши служители на Хамас в Доха, Катар.

Във вторник Израел извърши безпрецедентен въздушен удар в жилищен квартал на катарската столица Доха, което израелските власти определиха като опит за убийство на лидери на Хамас.

Говорейки на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно израелския удар срещу Доха, Фу заяви: „На 9 септември Израел започна атака срещу Доха, столицата на Катар. Този акт грубо наруши териториалния суверенитет и националната сигурност на Катар, очевидно наруши международното право и Устава на ООН и подкопа усилията за постигане на мир. Китай твърдо се противопоставя и категорично го осъжда.“

Подчертавайки ролята на Катар като ключов посредник в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, Фу подчерта значителните му усилия за насърчаване на мира, които получиха висока оценка от международната общност.

Фу посочи, че само два дни преди атаката Съединените щати са предложили ново споразумение за прекратяване на огъня, твърдейки, че Израел се е съгласил с него.

Само два дни по-късно обаче делегацията на Хамас, която обсъждаше споразумението за прекратяване на огъня, беше атакувана от Израел, каза Фу.

„Подобни нечестни и безотговорни действия, които умишлено подкопават преговорите, са наистина възмутителни. Китай е дълбоко загрижен, че тази атака може да ескалира допълнително напрежението в региона. Трябва да се отбележи, че този инцидент е тясно свързан с дългогодишната небалансирана позиция на някои нерегионални сили по въпроса за Близкия изток. Призоваваме тези големи държави да дадат приоритет на регионалния мир и стабилност, да възприемат справедлив и отговорен подход и да работят конструктивно с международната общност за насърчаване на прекратяване на огъня и облекчаване на напрежението“, подчерта Фу.

Фу повтори, че военните средства и злоупотребата със сила не са жизнеспособни решения. Незабавното прекратяване на огъня е от съществено значение за спасяването на човешки живот и връщането на държаните в плен у дома, добави той.

Китай призовава всички участващи страни, особено Израел, да положат по-активни усилия за прекратяване на боевете и възобновяване на преговорите, каза Фу.

„Конфликтът в Газа се проточи близо две години, което доведе до безпрецедентна и шокираща хуманитарна катастрофа. През този период станахме свидетели на многократни нарушения на международното право и основните принципи на международните отношения. Светът не може да се върне към закона на джунглата и Близкия изток не трябва да остане обвит в сянката на войната“, каза Фу.

Съветът за сигурност, като основна институция за поддържане на международния мир и сигурност, има отговорност да поддържа международния ред и върховенството на закона, както и да насърчава мира и стабилността в региона, добави Фу.

