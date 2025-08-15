Посредническите усилия на ОАЕ дават резултат с нов обмен на 168 затворници между Русия и Украйна

Обединените арабски емирства обявиха успеха на посредническите усилия в новата размяна на военнопленници между Руската федерация и Република Украйна, която включваше 84 украински и 84 руски военнопленници, с което общият брой на разменените лица чрез посредническите усилия на ОАЕ достигна 4349.

Министерството на външните работи (МВнР) изрази своята благодарност към двете страни за сътрудничеството им с посредническите усилия на ОАЕ. Това отразява доверието и признателността на двете страни към ролята на ОАЕ в подкрепата на всички усилия за разрешаване на кризата между Русия и Украйна.

Министерството подчерта, че успехът на тази посредническа мисия, която е шестнадесета поред, отразява отличителните връзки между ОАЕ и двете страни.

Освен това министерството потвърди ангажимента на ОАЕ да гарантира успеха на всички усилия, насочени към намиране на мирно решение на конфликта в Украйна и смекчаване на хуманитарните последици от кризата, включително за бежанците и пленниците.

