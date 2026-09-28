Дипломатическата мисия призовава Фунг Дък Куонг да се свърже с консулския отдел на посолството в София

Посолството на Виетнам в Република България публикува съобщение във връзка с необходимостта от връчване на документи по гражданско изпълнително производство на Фунг Дък Куонг (PHÙNG ĐỨC CƯỜNG).

Според информацията дипломатическата мисия е получила официално писмо №18317/THADS.NV2 от 15 септември 2026 г. от органа за гражданско изпълнение на град Ханой с искане за съдействие при предаването на документите.

Посочва се, че Фунг Дък Куонг е роден на 25 октомври 1960 г., а адресът му според информацията, предоставена от компетентните органи във Виетнам, е стая 18, етаж 7, блок 18, комплекс „Диана“, град Ямбол, България.

Какви документи трябва да бъдат връчени?

Документите, които следва да бъдат предадени, включват Решение за изпълнение №540/QĐ-CTHADS от 16 януари 2023 г., както и Решение №1198/QĐ-THADS.NV2 от 22 август 2026 г., свързано с прехвърляне на права и задължения по изпълнението от органа за гражданско изпълнение на град Ханой.

Посолството призовава Фунг Дък Куонг да се свърже с Консулския отдел на Посолството на Виетнам в България, за да получи необходимите указания и посочените документи.

Контакти с Посолството на Виетнам

Консулският отдел се намира на адрес ул. „Жетварка“ №1, 1113 София, България.

За контакт са посочени телефон 0877 635 205 и електронна поща lanhsuvietnam.bg@gmail.com.

От дипломатическата мисия отправят молба и към близки или други лица, които разполагат с актуална информация за контакт с Фунг Дък Куонг, да го уведомят, за да може той своевременно да се свърже с посолството.