Посолството на Китай в България проведе прожекция на филма „Синята планета през илюминатора: Шънджоу 13“

На 30 ноември 2025 г. Китайското посолство в България съвместно с Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките организираха киносъбитие на космическа тематика, посветено на филма „Синята планета през илюминатора: Шънджоу 13“.

Посланикът Н.Пр. Дай Цинли, заместник-министърът на труда и социалната политика на България Иван Кръстев, научният секретар на БАН доц. д-р Мариана Тиен, както и над 200 младежи и приятели от различни среди присъстваха на събитието.

Н.Пр. Дай Цинли представи и разясни препоръки за 15-ия петгодишен план за задълбочаване на прилагането на стратегията за развитие, базирано на иновациите и ускоряването на високотехнологична и научна самостоятелност, заявявайки, че Китай ще насърчава научно-технологичен обмен и сътрудничество с по-отворено съзнание с България и Европа. Тя изрази надежда, че присъстващите български младежи ще станат наследници на приятелството между двете страни и изследователи на преден план в човешката наука и технологии. В поздравителното си послание чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН, заяви, че прожекцията на филма е важна стъпка за укрепване на връзките между научните общности на двете страни и по-задълбоченото разбиране на космическите изследвания.

Публиката реагира с ентусиазирани аплодисменти на зашеметяващите космически кадри и разказите на тайконавтите за техните космически преживявания. На изложение бяха китайската космическа станция, модел на ракета „Чанджън-2F“ и множество китайски книги, които също бяха много популярни сред посетителите.

